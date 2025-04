S.A. 20:36 Tirocini tra Uniss e Agenzia delle Dogane Stipulata una convenzione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sardegna e l’Università di Sassari per lo svolgimento di tirocini curriculari



SASSARI - È stata stipulata nei giorni scorsi a Sassari una convenzione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Università degli Studi di Sassari, finalizzata allo svolgimento di tirocini curriculari da parte di studenti e studentesse universitarie. A sottoscrivere l’accordo, presso la sede del rettorato, sono stati il Direttore Regionale ADM per la Sardegna, Gianluigi D’Urso, e il Magnifico Rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti. La convenzione rappresenta un’importante opportunità per gli studenti e le studentesse, che potranno avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso un’esperienza formativa all’interno di un contesto istituzionale di rilievo, acquisendo competenze specifiche e professionalizzanti nei settori d'interesse dell’Agenzia (Dogane, Accise, Giochi e Tabacchi).



L’intesa triennale istituisce tirocini di formazione e orientamento curriculari di durata non superiore a 12 mesi. Ai tirocini formativi sono ammesse persone di età non inferiore ai sedici anni che abbiano assolto l’obbligo di istruzione. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo concordato tra soggetto promotore (Università), soggetto ospitante (ADM) e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire, nonché le modalità di attuazione. Gavino Mariotti e Gianluigi D’Urso hanno espresso piena soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando l’importanza di questo accordo come primo passo di un percorso comune. Entrambe le istituzioni hanno manifestato la volontà di rafforzare ulteriormente la cooperazione in futuro, con l’obiettivo di promuovere nuove iniziative condivise a beneficio degli studenti e del territorio.