Giornata di lettura partecipata ad Alghero

ALGHERO - Venerdì 2 Maggio, dalle 16.30 alle ore 18.00, avrà luogo presso la Sala Convegni del Polisoccorso, in via Liguria, il secondo evento organizzato dall’Associazione Parkinson Alghero-ODV, denominato Giornata di lettura partecipata, nella quale verrà presentato il libro di Antonello Soro dal titolo fortemente evocativo: “Sii felice, Siempre”. Dialogheranno con l’autore Marco Balbina e il neurologo in forza presso l’ASL di Sassari Dott. Kai Paulus. Narrato nella forma di un innovativo grafic novel, Antonello Soro, giovane parkinsoniano facente parte del Direttivo dell’Associazione Parkinson di Sassari, racconta la storia della sua malattia, di come sia arrivata furtivamente una mattina di un giorno qualsiasi, mentre si preparava per andare al lavoro. All’epoca svolgeva con grande profitto e passione la sua attività di agente di commercio. Dopo un periodo di analisi, di dure trafile presso gli apparati sanitari pubblici, bloccati dal Covid, la diagnosi implacabile arrivò come la forza devastante di un tornado. Tuttavia, superato il momento di inevitabile disorientamento, l’incontro con il Dott. Paulus e con l’Associazione Parkinson di Sassari, di cui diventa un collaboratore insostituibile, dona ad Antonello la forza di lottare e un nuovo senso alla vita. La sua testimonianza, che abbiamo voluto plasticamente riassumere con la frase “come la malattia si trasforma in voglia di vivere”, è un segno di Speranza rivolto a tutti coloro che colpiti da malattie invalidanti non si rassegnano ad esse e si ribellano all’avverso destino. L’incontro è aperto a tutti.