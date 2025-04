S.A. 19:38 Bosa: 80 mila euro del bando Bici in Comune Il progetto si sviluppa lungo tre linee d’azione: creazione di percorsi cicloturistici segnalati e accessibili, miglioramento delle infrastrutture ciclabili cittadine e organizzazione di eventi tematici per sensibilizzare cittadini e turisti



BOSA - Il Comune di Bosa è fra i 35 comuni fra i 5mila e i 50mila abitanti che si sono aggiudicati il finanziamento del bando nazionale “Bici in Comune”, promosso dal ministero per lo Sport e i Giovani con il supporto di Sport e Salute e Anci. Il progetto “Bosa in Bici”, presentato dall’amministrazione comunale e curato dall’assessorato allo Sport, ha ricevuto il finanziamento massimo di 80mila euro, cui si aggiungono 17 mila euro di cofinanziamento comunale. Il progetto, che mira a promuovere la mobilità ciclistica, valorizzare il patrimonio storico, culturale e naturale del territorio e incentivare il turismo sostenibile, si sviluppa lungo tre linee d’azione: creazione di percorsi cicloturistici segnalati e accessibili, miglioramento delle infrastrutture ciclabili cittadine e organizzazione di eventi tematici per sensibilizzare cittadini e turisti.



Tra gli interventi previsti: Tre nuovi itinerari cicloturistici promossi anche digitalmente (Google Maps, Komoot, Strava), arricchiti da materiali informativi e dotazioni tecniche; Un collegamento ciclabile urbano tra quartieri, scuole e impianti sportivi per favorire l’uso quotidiano della bici tra studenti e famiglie; Installazione di rastrelliere, colonnine di ricarica e stazioni di manutenzione; Eventi annuali come il “Bosa Bike Festival” e la “Borsa del Cicloturismo”, che uniranno sport, turismo e promozione delle eccellenze locali, coinvolgendo attivamente la comunità. Il progetto, sviluppato in collaborazione con il Comune di Tinnura e altri partner locali tra cui la Pro Loco Melkiorre Melis, e la Asd Bosa Avventura, con il coinvolgimento anche gli istituti scolastici locali, si propone come un modello replicabile per integrare sviluppo sostenibile, benessere e valorizzazione del territorio.

«Il lavoro coordinato della nostra amministrazione ripaga l’impegno di tutti con risultati come questo, che vanno a vantaggio di tutta la comunità di Bosa. Il progetto Bosa in Bici rientra nel più ampio programma di turismo e sviluppo sostenibile proposto in campagna elettorale e che ora stiamo attuando passo dopo passo», commenta il sindaco, Alfonso Marras.



«Bosa in Bici è un tassello del nostro programma di governo che prevede di sviluppare iniziative per la mobilità e la sostenibilità nel territorio. È un progetto in cui abbiamo creduto fin dall’inizio e che ora, grazie all’impegno e alla professionalità degli uffici e dei tecnici, ci vede premiati», aggiunge l’assessore allo Sport, Politiche giovanili e Viabilità, Marco Naitana. «Siamo contenti di avere superato una selezione che per il cluster dei comuni tra i 5mila e i 50mila abitanti ha ricevuto circa un migliaio di domande. Insieme a Villacidro siamo gli unici due comuni sardi che hanno ricevuto il finanziamento in quel cluster».