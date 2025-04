S.A. 21:41 Tennistavolo: al Messina la prima finale scudetto contro Sassari Adesso il team allenato da Mario Santona per riequilibrare il confronto punta sulla seconda partita in programma venerdì alle 17 nella Scuola Media di viale Cossiga



SASSARI - Con una squadra assai diversa rispetto a quella proposta nelle sfide di campionato la Top Spin Messina fa sua la prima finale scudetto giocata davanti ai propri tifosi: 4-2 sul Tennistavolo Sassari che lotta oltre quattro ore. Adesso il team allenato da Mario Santona per riequilibrare il confronto punta sulla seconda partita in programma venerdì alle 17 nella Scuola Media di viale Cossiga. Se il Tennistavolo Sassari vince si guadagna la bella che si disputerà ancora tra le mura amiche il 5 o 6 maggio. Ai siciliani invece basta anche il pareggio per ottenere il terzo titolo italiano nella storia del club.



Davvero una battaglia con scambi d'alto livello quella che si è disputata ieri notte. Messina ha subito messo in campo il suo top player Vladislav Ursu che ha sconfitto 3-0 Lubomir Pistej ma nei primi due set ha avuto vita durissima. Pronta la reazione sassarese con Andrea Puppo che dopo aver perso il primo set si è scatenato nel secondo e ha chiuso la contesa 3-11. Il Tennistavolo Sassari si è portato poi in vantaggio con Sadi Ismailov che ha sconfitto 3-0 Tommaso Giovannetti.



Il match della svolta è stato quello tra Stojanov e Pistej. Combattutissimo per tutti e cinque i set. L'atleta di casa ha vinto il primo set 11-9, Pistej ha ribaltato sul 2-1 (11-9 e 13-11) ma nel quarto lunghissimo set Stoyanov ha pareggiato e si è imposto nell'ultimo parziale per 11-9. Il fuoriclasse Ursu ha sconfitto poi Ismailov 3-0 (ma i primi due set sono stati equilibrati) mentre nel sesto duello la Top Spin messina ha sostituito Giovannetti col brasiliano Junior Humberto Manhani che dopo un confronto serratissimo si è imposto su Puppo per 3-1 dando la vittoria alla squadra siciliana.