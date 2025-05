S.A. 8:50 Serie C, prima vittoria stagionale per il Tc Alghero Gli algheresi hanno sbancato per 6-0 i campi del Tc Ghilarza, sancendo così la retrocessione degli avversari diretti. Sconfitte le ragazze ma salve in classifica



ALGHERO - Il Tc Alghero centra la prima vittoria nel campionato regionale di Serie C di tennis maschile a squadre. Gli algheresi hanno sbancato per 6-0 i campi del Tc Ghilarza, sancendo così la retrocessione degli avversari diretti, grazie alle vittorie in singolare di Michele Fois (che non ha concesso giochi a Rocco Pecchia), Nicolò Serra (6-0, 6-1 su Gabriele Pinna), Luca Caminiti (6-0, 6-4 su Sergio Loi) e Fabiano Fois (doppio 6-2 su Ivano Piras) e, in doppio, di Michele Fois e Giovanni Sanna (6-0, 6-0 a Pecchia e Pinna) e Serra con Niccolò Carta (6-2, 6-3 su Piras e Loi).

Domani, per la settima giornata, il Tc Alghero ospiterà la vicecapolista Sporting Ct Quartu sui campi in green set dell'impianto di Maria Pia. Campi di Maria Pia dov'è arrivata una vittoria che non fa male per il Tc Alghero-Capricci, che perde 4-0 nell'ultimo turno dei playout, ma a salvezza già ottenuta matematicamente. In formazione rimaneggiata, sono arrivate le sconfitte per Giulia Mura (6-0, 6-2 da Gaia Schirru), Serena Cimino (6-1, 6-0 da Sofia Corona), Chiara Lovotti (doppio 6-1 da Cristina Pili) e per il doppio Mura/Alice Martinez (6-1, 6-4 da Corona/Alice Piga).