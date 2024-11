S.A. 10 maggio 2024 Rami spiaggiati, prelievo fino al 31 maggio ad Alghero L´ attività è consentita tutti i giorni al mattino, ma non oltre le ore 9,00, utilizzando eventualmente anche attrezzi da taglio per la riduzione degli ingombri e del peso, purché si provveda alla pulizia e al recupero degli scarti prodotti



ALGHERO - Anche quest'anno ad Alghero, fino al 31 maggio, i privati cittadini possono prelevare dalle coste algheresi del demanio marittimo tronchi e rami spiaggiati. Si tratta di materiale che può essere utilizzato per uso personale e senza scopo di lucro, come legna da ardere o, per esempio, per la creazione nei terreni di bordure ad aiuole o, in qualche caso, per farne oggetti d'arredo. L'autorizzazione al prelievo, possibile grazie all'ordinanza sindacale n°16 del 19/05/2021, consente ai privati di disporre gratuitamente di materiale ligneo e all'Amministrazione comunale di liberare le coste da ingombri che ne limitano la fruizione e che, in caso di mareggiate, potrebbero nuovamente finire in mare, costituendo un serio pericolo per la navigazione. Il recupero del legname deve avvenire previa separazione da altri materiali di origine antropica (carta, plastica, materiali ferrosi, ecc.), che dovranno essere gestiti in conformità alla vigente normativa sui rifiuti, e comunicando almeno 24 ore prima delle operazioni i dati anagrafici di chi lo esegue, il luogo, la data e l’orario di prelievo, inviando e-mail o Pec, all’Amministrazione comunale (protocollo@pec.comune.alghero.ss.it), alla Guardia Costiera (ucalghero@mit.gov.it) e al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (cfva.alghero@regione.sardegna.it). Si fa presente che l'attività è consentita tutti i giorni al mattino, ma non oltre le ore 9,00, utilizzando eventualmente anche attrezzi da taglio per la riduzione degli ingombri e del peso, purché si provveda alla pulizia e al recupero degli scarti prodotti.