Luca Madau 27 maggio 2024 L'opinione di Luca Madau Il mio sogno è un Alghero condivisa



Sono Luca Madau, algherese di 47 anni. Da circa 13 anni impegnato per Alghero assieme agli amici e compagni del Partito Democratico. Sono un ingegnere ed un insegnante delle scuole superiori. Da quasi 20 anni in mezzo alle ragazze ed ai ragazzi dei nostri tempi. Non posso nascondere che, con rammarico, noto in loro una generalizzata e crescente sfiducia verso il mondo degli “adulti” e, ancor di più, il disinteresse verso la cosa pubblica. Cinque anni fa, quasi la metà della nostra comunità ha fatto un passo indietro, rinunciando al diritto fondamentale di plasmare il proprio destino attraverso il voto. Ma questa non è solo una statistica, è un segnale drammatico che ci richiama all'azione. È un'abdicazione alla fiducia nel potere del cambiamento, un rifiuto di credere che possiamo fare la differenza nel nostro futuro. Insieme. Questo stato di cose è stato determinato con grande responsabilità dalle destre che in ben 15 anni degli ultimi 22 hanno amministrato la nostra città, con ruoli chiave come demanio, bilancio, lavori pubblici, nonché partecipate in House e Fondazione Alghero. Assistiamo in queste ore ad uno stucchevole rimpallo di responsabilità che altro non certifica se non un regolamento di conti dettato da personalismi. Ma non dobbiamo accettare questo stato di cose! Dobbiamo ribellarci all'apatia, coinvolgendo attivamente ogni cittadino nel plasmare il corso della nostra città. Con l'amministrazione guidata da Raimondo Cacciotto l’impegno è rivolto a trasformare questa visione in realtà, non solo con belle parole, ma con azioni concrete. Come citava Giorgio Gaber in uno dei suoi capolavori, la libertà è partecipazione. Per questo motivo sono in prima linea per inseguire il sogno di una Alghero condivisa, che accoglie e che unisce. La piattaforma Decidim l’Alguer è il primo passo verso una democrazia più partecipativa. Ogni voce, ogni contributo conta, e attraverso questa piattaforma, ogni cittadino potrà dare il proprio contributo alle decisioni che plasmano il nostro futuro. A breve la nostra coalizione presenterà questo strumento alla cittadinanza, per portare avanti in maniera continua iniziative di proposta come la scorsa "Voci della città". Ma non ci fermiamo qui. Vorrei andare oltre, promuovendo la creazione di un'assemblea di cittadine e cittadini che lavoreranno fianco a fianco con l'amministrazione, portando la voce del popolo direttamente nei luoghi decisionali. È solo attraverso questa collaborazione attiva che possiamo combattere la disillusione e ricostruire la fiducia nelle istituzioni e nei processi politici. È giunto il momento di porre fine alla nostalgia per un passato che forse non è mai esistito veramente. Guardiamo avanti con fiducia, consapevoli che le risorse migliori della nostra comunità sono pronte a essere impegnate per costruire un futuro migliore per tutti noi. Siamo pronti a fare la nostra parte. E tu?



*Candidato consigliere comunale con il Partito Democratico