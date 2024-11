S.A. 27 maggio 2024 Spettacolo lirica a Sassari: via al casting Lo spettacolo aprirà la stagione della "Grande lirica d´estate" dell´Ente de Carolis e andrà in scena nei giorni 28 e 30 giugno al Teatro Comunale di Sassari. Lunedì il casting



SASSARI - Lunedì 3 giugno alle ore 18 si svolgerà il casting per la selezione di figuranti (uomini e donne) da inserire nel cast dell'opera "Falso tradimento", del noto compositore italiano Marco Tutino. Lo spettacolo aprirà la stagione della "Grande lirica d'estate" dell'Ente de Carolis e andrà in scena nei giorni 28 e 30 giugno al Teatro Comunale di Sassari. Requisiti richiesti per il casting : fisico atletico, basi di danza moderna/contemporanea e/o danze latino americane, ottima presenza scenica, esperienze professionali pregresse come figurante e/o danzatore. L'appuntamento per tutti gli interessati/e è al Teatro Comunale con accesso dall'ingresso artisti di viale Mameli. E' richiesta la disponibilità dei candidati dal 4 al 30 giugno. La prima mondiale della versione italiana di “Falso tradimento” verrà diretta dal regista di fama internazionale Hugo de Ana che curerà anche le scene e i costumi del nuovo allestimento dell’Ente, a dirigere l’orchestra del de Carolis sarà Beatrice Venezi.