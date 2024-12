Cor 3 giugno 2024 Posidonia, Tedde attacca: siamo al ridicolo «Siamo ancora una volta costretti a chiedere a Cacciotto di sollecitare il suo candidato, nonché assessore dell’ambiente Montis, a sospendere per qualche ora la sua campagna elettorale e ad intervenire per eliminare questo sconcio»



ALGHERO - «È evidente che la composita e variopinta coalizione che sostiene Cacciotto ha lasciato per strada il timore del ridicolo. Affermare che la responsabilità delle montagne di posidonia che impediscono ai cittadini la vista di Capo Caccia è di Marco Tedde, in quanto “nell’anno 2007 (!), … volle aprire il sito di stoccaggio a San Giovanni” è a dir poco esilarante. Roba da avanspettacolo di scarso profilo. Di solito quando un soggetto, politico o non, non ha argomenti e non sa cosa dire sta in silenzio. Siamo ancora una volta costretti a chiedere a Cacciotto di sollecitare il suo candidato, nonché assessore dell’ambiente Montis, a sospendere per qualche ora la sua campagna elettorale e ad intervenire per eliminare questo sconcio. Smetta di scrivere comunicati amatoriali da “teatro dell’assurdo” che suscitano il sorriso nonostante la gravità dei fatti che tendono a nascondere». Così la coalizione che sostiene Marco Tedde replica alle dichiarazioni sulla posidonia a San Giovanni del gruppo "Noi Riformiamo Alghero".