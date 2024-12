Cor 20 giugno 2024 Nobento e Sogeaal, benessere dei collaboratori Le due aziende di Alghero annunciano il primo step di un progetto strategico, l’inizio di un percorso che mira a creare interazione tra le aziende del territorio sul fronte della sostenibilità sociale, anche al fine di migliorare la qualità della vita dei propri collaboratori



ALGHERO - Nobento, azienda leader nel settore degli infissi e Sogeaal, Società di gestione dell’Aeroporto di Alghero, annunciano l’avvio di una partnership che si propone come principale obiettivo la collaborazione fra aziende del territorio algherese, finalizzata ad incrementare le sinergie tra le realtà imprenditoriali locali, con un particolare occhio di riguardo alla generazione di benessere per i propri dipendenti. L’avvio della presente collaborazione rappresenta il primo step di un progetto strategico, l’inizio di un percorso che mira a creare interazione tra le aziende del territorio sul fronte della sostenibilità sociale, anche al fine di migliorare la qualità della vita dei propri collaboratori.



Pensare e progettare le aziende tenendo in mente, non solo la solidità economica/finanziaria dell’impresa, ma anche le esigenze dei propri dipendenti, è la strada giusta da percorrere per far crescere in maniera sana e proficua tutte le realtà economiche locali e, più in generale, tutto il tessuto imprenditoriale del Nord Ovest. Con questi presupposti, Sogeaal e Nobento si sono attivate per realizzare, già a partire dalle prossime settimane, una serie di iniziative di collaborazione e confronto mirate a creare le condizioni per migliorare il benessere e la qualità della vita lavorativa degli oltre 500 lavoratori e lavoratrici che vivono quotidianamente le due società.



«Questo progetto rappresenta un passo importante verso una maggiore integrazione e collaborazione tra le nostre realtà," ha dichiarato Andrea Alessandrini, Amministratore Unico di Nobento. "Siamo entusiasti delle opportunità che questa partnership porterà ai nostri collaboratori e collaboratrici, migliorando la loro qualità della vita lavorativa e personale. Il posto di lavoro è il luogo nel quale la maggior parte delle persone spende gran parte del proprio tempo ed è nostro dovere fare il possibile perché questo tempo sia quanto più gradevole possibile, riducendo al minimo lo stress legato alla conciliazione tra professione e vita familiare. Se si vuole aumentare la qualità del lavoro e il rendimento aziendale è necessario implementare il benessere dei lavoratori».



«Siamo molto soddisfatti di poter dare vita a questa iniziativa, a cui ci auguriamo possano presto aderire quante più aziende possibili del territorio del Nord Ovest, che riteniamo possa garantire in breve tempo le condizioni di confronto utili con diverse realtà locali che permetteranno di condividere le best practice in termini di sostenibilità sociale e generare importanti opportunità per iniziative a beneficio dei collaboratori e indirettamente delle comunità locali» ha dichiarato Fabio Gallo, General Manager di Sogeaal SpA .