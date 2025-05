Cor 7:58 «Superficialità da parte di Fratelli d´Italia» M5S Alghero replica sui concorsi per la Polizia locale: FdI dimostra ancora una volta di non conoscere come funziona un Comune







«Le loro affermazioni sul 'copia e incolla dal Comune di Sassari' e sulla tempistica 'sospetta' rivelano la stessa ignoranza sulle procedure amministrative. I requisiti fisici, lungi dall'essere una ricerca di 'incursori', sono standard comuni per i concorsi di polizia locale in tutta Italia, considerando che gli agenti devono essere pronti ad affrontare situazioni che richiedono prontezza fisica. Competenze esplicitamente richiamate nella normativa vigente in materia di sicurezza urbana. Quindi nessun intento discriminatorio, nessuna preclusione ad alcuno ma, al contrario, consapevolezza della necessità di dotare il Comune di Alghero di un corpo di polizia locale adeguato ai tempi e allineato alle ordinarie prestazioni ormai diffusamente previste e presenti nei Comuni».



«Quanto al 'vicolo cieco' della patente A, ci sembra una richiesta oltre che ragionevole quasi imprescindibile, in quanto il Comando è già dotato di 4 motocicli e, a seguito di recente acquisizione, il parco mezzi sarà ampliato a 8 motocicli totali. Come poter pensare che una città come Alghero, spiccatamente a vocazione turistica in cui il traffico veicolare si triplica nel periodo estivo, non abbia mezzi che garantiscono rapidità, flessibilità e maggiore capacità di controllo del territorio? Si richiede semplicemente un requisito che assicura dunque la pronta impiegabilità degli agenti nell’ambito dell’organizzazione del servizio, in coerenza con le dotazioni effettive e gli indirizzi strategici del Comando. Non è la prima volta che Fratelli d'Italia confonde le competenze amministrative con quelle politiche: questa ormai cronica incapacità di distinguere tra atti dirigenziali e indirizzi politici rivela o una preoccupante incompetenza istituzionale o un deliberato tentativo di confondere i cittadini. In entrambi i casi, Alghero merita un'opposizione più seria e preparata» chiudono dal Movimento. ALGHERO - Il Movimento 5 Stelle Alghero interviene sulla questione del bando della Polizia Locale, evidenziando l'ennesima dimostrazione di superficialità da parte di Fratelli d'Italia . «Apprezziamo sempre l'attenzione con cui l'opposizione segue l'attività amministrativa, ma sarebbe utile che prima di lanciare accuse infondate, i rappresentanti di Fratelli d'Italia facessero almeno lo sforzo di studiare come funziona un Comune», dichiarano Giusy Piccone e Roberto Ferrara per il M5S Alghero. «Gli esponenti di FdI accusano la Giunta di aver approvato un bando 'discriminatorio', quando chiunque abbia un minimo di conoscenza amministrativa sa perfettamente che i bandi di concorso sono atti dirigenziali e non atti politici della Giunta. È evidente che confondono le competenze degli organi comunali, dimostrando una preoccupante incompetenza in materia».«Le loro affermazioni sul 'copia e incolla dal Comune di Sassari' e sulla tempistica 'sospetta' rivelano la stessa ignoranza sulle procedure amministrative. I requisiti fisici, lungi dall'essere una ricerca di 'incursori', sono standard comuni per i concorsi di polizia locale in tutta Italia, considerando che gli agenti devono essere pronti ad affrontare situazioni che richiedono prontezza fisica. Competenze esplicitamente richiamate nella normativa vigente in materia di sicurezza urbana. Quindi nessun intento discriminatorio, nessuna preclusione ad alcuno ma, al contrario, consapevolezza della necessità di dotare il Comune di Alghero di un corpo di polizia locale adeguato ai tempi e allineato alle ordinarie prestazioni ormai diffusamente previste e presenti nei Comuni».«Quanto al 'vicolo cieco' della patente A, ci sembra una richiesta oltre che ragionevole quasi imprescindibile, in quanto il Comando è già dotato di 4 motocicli e, a seguito di recente acquisizione, il parco mezzi sarà ampliato a 8 motocicli totali. Come poter pensare che una città come Alghero, spiccatamente a vocazione turistica in cui il traffico veicolare si triplica nel periodo estivo, non abbia mezzi che garantiscono rapidità, flessibilità e maggiore capacità di controllo del territorio? Si richiede semplicemente un requisito che assicura dunque la pronta impiegabilità degli agenti nell’ambito dell’organizzazione del servizio, in coerenza con le dotazioni effettive e gli indirizzi strategici del Comando. Non è la prima volta che Fratelli d'Italia confonde le competenze amministrative con quelle politiche: questa ormai cronica incapacità di distinguere tra atti dirigenziali e indirizzi politici rivela o una preoccupante incompetenza istituzionale o un deliberato tentativo di confondere i cittadini. In entrambi i casi, Alghero merita un'opposizione più seria e preparata» chiudono dal Movimento.