Valdo Di Nolfo 17:31 L'opinione di Valdo Di Nolfo La sicurezza sul lavoro è la priorità



Non è un giorno di festa in un Paese in cui aumentano le morti sul lavoro, dove l'emigrazione giovanile rappresenta un fenomeno in crescita, dove la crisi profonda nel mondo del lavoro denuncia mancanza di sicurezza e scarse prospettive per le nuove generazioni, dove sul posto di lavoro le discriminazioni crescono e la precarizzazione della vita dilaga. Ogni anno i morti sul lavoro rispetto all'anno precedente aumentano in maniera costante e significativa. Sono 101 i morti sul lavoro in questo inizio di 2025, con un aumento del 16% rispetto allo scorso anno: l'ultima vittima risale a qualche giorno fa, un giovane operaio. 101 non un numero, una strage continua, giorno dopo giorno. Silenziosa e inarrestabile Servono interventi efficaci e riforme strutturali nel mondo del lavoro, per affrontare le problematiche legate alla sicurezza, alla stabilità occupazionale e alla valorizzazione dei giovani. Il mio auspicio in questa giornata è che si lavori tutti insieme per garantire la sicurezza di tutte e tutti, perché il 1° maggio e tutti i giorni siano di lavoro dignitoso e sicuro.



*Consigliere Regionale