S.A. 17 agosto 2024 Alghero invasa a Ferragosto

Multe in spiaggia e nelle pinete 3 sanzioni per campeggio abusivo con sequestro attrezzature, 12 persone sono state multate mentre fumavano in spiaggia, mentre ammontano a 270 le sanzioni elevate per l´inosservanza del divieto di sosta nelle aree pinetate delle Bombarde, Lazzaretto, Cala Dragunara, Sant’Imbenia. Le dichiarazioni del sindaco Cacciotto



ALGHERO - «È stato un Ferragosto all’altezza delle aspettative, con la città pacificamente invasa da turisti e visitatori e con uno spettacolo pirotecnico straordinario. Decine di migliaia di persone si sono riversate sul Lungomare Barcellona, nell’area portuale, sui bastioni, nelle spiagge della riviera per assistere al tradizionale spettacolo dei fuochi organizzati in collaborazione con la Fondazione Alghero. La macchina dei controlli è stata impegnata in diversi settori, in particolare sul fronte della viabilità e del presidio del territorio: Polizia Locale, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e i Barracelli in servizio notturno, uomini del Settore Manutenzioni, della Società In House, Volontari».



E' il commento positivo sul Ferragosto appena trascorso del sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto: «Un forte ringraziamento va a tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita di questa grande festa popolare, un plauso all’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana che fin dalle prime ore del mattino ha svolto un superlavoro per riportare l’area portuale ad essere presentabile dopo la pressione della notte». «Ringrazio, inoltre– aggiunge il Sindaco – tutti coloro che si sono impegnati per limitare al massimo i comportamenti incivili nei litorali e nella Pineta di Maria Pia. “Alghero è sempre una città di richiamo, lo dimostrano i dati della stagione – afferma il Sindaco – ciò significa economia per il tessuto imprenditoriale, e l’Amministrazione è impegnata affinché la crescita venga accompagnata dal rispetto del territorio e delle regole».



Da un particolare impegno è stata caratterizzata l’azione degli uomini della Compagnia Barracellare, che nei giorni a cavallo di Ferragosto hanno intensificato i controlli sui litorali e nelle aree pinetate. Nella Pineta si Maria Pia si sono concentrate le attività a contrasto dei comportamenti incivili : sono state elevate 22 sanzioni per chi, incurante dei divieti, ha preso possesso delle dune con ombrelloni, 3 sanzioni per campeggio abusivo con sequestro attrezzature, 12 persone sono state multate mentre fumavano in spiaggia, mentre ammontano a 270 le sanzioni elevate per l'inosservanza del divieto di sosta nelle aree pinetate delle Bombarde, Lazzaretto, Cala Dragunara, Sant’Imbenia.