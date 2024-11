S.A. 22 agosto 2024 Divieto balneazione a San Giovanni Oggi l´ordinanza a firma del sindaco che stabilisce il divieto temporaneo di balneazione a San Giovanni, nel Lido di Alghero, per non conformità batteriologica



ALGHERO - Emessa oggi l'ordinanza a firma del sindaco che stabilisce il divieto temporaneo di balneazione a San Giovanni, nel Lido di Alghero, nei tratti relativi alla stazione balneare n. B003SS. L'Ordinanza pubblicata oggi prende atto della nota prot. n. 67221 del 21.08.2024, trasmessa da parte dell’A.R.P.A. Sardegna – Dipartimento di Sassari, con la quale di comunica, a seguito del prelievo delle acque del 20 agosto, la necessità di interdire alla balneazione la suddetta porzione di litorale per la non conformità batteriologica. «L'ordinanza - si legge - sarà revocata all’esito dei campionamenti aggiuntivi che dovessero rilevare il rispetto dei valori limite di cui all’Allegato A del D.M. 30.03.2010». Lo specchio acqueo di pertinenza del punto di monitoraggio sarà oggetto di nuovi campionamenti ai fini di una nuova valutazione dei dati di monitoraggio. Oggi, 22 agosto, è stato infatti effettuato un nuovo campionamento, i cui esiti saranno comunicati entro i prossimi giorni per le opportune valutazioni.