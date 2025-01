S.A. 4 ottobre 2024 Transizione ecologica: paesaggisti a confronto al Dadu di Alghero Il convegno dal titolo “Passaggi e Paesaggi” è organizzato da AIAPP Associazione Italiana architettura del Paesaggio. Previsto l’intervento dell’assessore regionale all’Urbanistica Francesco Spanedda



ALGHERO - Si terrà oggi ad Alghero alle ore 14:30, presso la sede del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari (DADU) di S. Chiara, Muralla de l’hospital, Alghero, il convegno dal titolo “Passaggi e Paesaggi” organizzato da AIAPP (Associazione Italiana architettura del Paesaggio). Il convegno, che sarà parte della tre giorni organizzata da AIAPP in occasione della propria Assemblea Nazionale, propone di indagare il ruolo fondamentale di paesaggisti, pianificatori, professionisti e progettisti nei processi di transizione ecologica, tema particolarmente sentito in questo periodo storico in Sardegna. La presenza di decisori politici consentirà da un lato di misurare la volontà di costruire un’alternativa basata sulla coesistenza di azioni tese alla decarbonizzazione e alla tutela del paesaggio, dall’altro di evidenziare, a cura di AIAPP, il ruolo centrale dell’architettura del paesaggio, in forza della Carta Europea del Paesaggio del 2000 e secondo i principi sanciti dal programma Next Generation EU. È previsto inoltre l’intervento dell’assessore regionale all’Urbanistica Francesco Spanedda.



L’incontro, dopo i saluti istituzionali degli Enti coinvolti e dei rappresentanti AIAPP (il Presidente Nazionale Andrea Cassone e il Presidente della sezione Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna Antonello Naseddu), tratterà il tema della transizione ecologica da un punto di vista strategico, mettendo in rilievo, tra l’altro, il “valore” intrinseco di questa dal punto di vista socio-economico. Infine è previsto il contributo dei progettisti attraverso la presentazione di esempi virtuosi di progettazione in ambito pubblico, infrastrutture e reti verdi e nel settore di innovazione per l’inserimento di strutture per la produzione di energie rinnovabili. Il convegno è aperto a professionisti, ricercatori, amministratori locali, portatori di interessi, ma anche a cittadini interessati al tema della sostenibilità e della tutela del paesaggio. AIAPP, nel ringraziare il DADU e l’Università di Sassari per ospitare l’iniziativa, si augura, attraverso questo convegno, di arricchire il dibattito in corso sui temi della transizione ecologica, portando il proprio punto di vista e le proprie conoscenze in ambito di qualità del progetto e di mitigazione degli impatti.