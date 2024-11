S.A. 17 novembre 2023 Convegno e premiazione ad Architettura Convegno e premiazione del concorso sul tema "Riqualificazione delle aree industriali: visioni, strategie e opportunità per il futuro" Università di Sassari



ALGHERO - Martedì 21 novembre alle 9,30 si terrà ad Alghero, nell’Aula Nivola del Complesso Santa Chiara del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari, il convegno e la premiazione del concorso del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari sul tema “Riqualificazione delle Aree Industriali: visioni, strategie e opportunità per il futuro”. Negli ultimi decenni la trasformazione economica, tecnologica e sociale ha portato a un declino o a una riconfigurazione di molte aree industriali in diverse parti del mondo. Questa tendenza ha favorito la proliferazione di aree abbandonate o sottoutilizzate che rappresentano sia una sfida che un'opportunità per i territori circostanti.



Il convegno "Riqualificazione delle Aree Industriali: visioni, strategie e opportunità per il futuro" mira a esplorare e discutere le strategie e le pratiche innovative in relazione alla dismissione e alla riqualificazione delle aree industriali e a rappresentare soluzioni sostenibili dal punto di vista industriale, ecologico e urbano. L’attenzione sarà posta in particolare al processo di riqualificazione in relazione all’urbanistica, all’architettura, al progetto di suolo e alle nuove strategie per le energie rinnovabili. Il convegno è anche l’occasione per premiare gli studenti laureati del Dipartimento che hanno partecipato al bando di concorso del Consorzio Industriale di Sassari sul tema "La riconversione, la riqualificazione industriale delle aree dell’ex petrolchimico di Porto Torres e la rivisitazione del paesaggio industriale" per una nuova idea di sviluppo economico-aziendale che passa da nuovo modello sviluppo fisico degli spazi dedicati a chi fa impresa.