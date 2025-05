S.A. 17:16 Insediato il nuovo Consiglio Ordine Architetti di Sassari Il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Sassari per il quadriennio 2025/2029. Tutti i componenti



SASSARI - Passaggio di consegne nei giorni scorsi alla Presidenza dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sassari e di Olbia- Tempio. La nuova compagine istituzionale per il quadriennio 2025/2029 è così definita: Presidente architetto David Foddanu, Vicepresidente architetto Anna Maddalena (Marilena) Pattitoni, Segretario architetto Maria Cristina Marongiu, Tesoriere architetto iunior Salvatore Zirano, consiglieri architetti pianificatore Fabiana Frisanco, Fabrizio Asara, Alessandra Bertulu, Marcello Demartis, Marcello Lubiani, Giovanni Milia, Filomena Maria Gavina Porcu.



Lo scorso mese di Marzo l’Ordine ha visto l’elezione di due dei suoi iscritti nel Comitato Nazionale dei delegati di Inarcassa per il quinquennio 2025-2030: Francesco De Rosa e Stefano Navone. Il Consiglio ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando l’importanza della rappresentanza territoriale e del dialogo costante con gli organismi professionali nazionali. I primi a congratularsi con il nuovo Consiglio sono il Presidente uscente architetto Pietro Peru e il Segretario nazionale architetto Tiziana Campus, che augurano ai neo eletti di svolgere un proficuo e sereno mandato.



Il nuovo Presidente ringrazia «gli architetti Peru e Campus e le colleghe e i colleghi per la fiducia accordata a tutti i neo eletti e sottolinea l’ottimo lavoro svolto dal Consiglio uscente». L’impegno dei nuovi Consiglieri sarà quello di proseguire nel percorso già tracciato di rinnovamento e innovazione, con particolare attenzione alla promozione dell’ aggiornamento professionale, alla qualità dell’architettura e del paesaggio, alla tutela del territorio.