Rigenerazione, l'architetto Mazzanti ospite a Sassari L'appuntamento con Creatività e rigenerazione urbana. Riflessioni sulla città educante è fissato per lunedì 10 marzo dalle 17.30 nell'Auditorium ex-Mater dell'Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari. Protagonista della manifestazione sarà Giancarlo Mazzanti, architetto colombiano



SASSARI - Ridisegnare lo spazio e immaginarlo come contenitore di nuove forme attraverso cui evolve il modo di Sassari di essere comunità, come ispiratore di un nuovo senso di appartenenza che si coagula tramite la ridefinizione di piazze, vie, slarghi, monumenti e palazzi storici, facendo sì che le persone si identifichino nella loro forma riportata a nuovo e nella loro nuova funzione. È l’idea che ha spinto il Comune di Sassari, attraverso la regia organizzativa di Tools nell’ambito delle prestigiose partnership con Fondazione di Sardegna e Triennale di Milano, a ospitare un incontro pubblico

dedicato al tema della rigenerazione urbana. L’appuntamento con Creatività e rigenerazione urbana. Riflessioni sulla città educante è fissato per lunedì 10 marzo dalle 17.30 nell’Auditorium ex-Mater

dell’Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari. Esperti di rilievo internazionale, addetti ai lavori e attori economici, sociali e culturali di Sassari e del territorio rifletteranno a partire dalle sollecitazioni derivanti dalla autorevole presenza di Giancarlo Mazzanti, architetto colombiano, fondatore dello Studio di architettura “El Equipo Mazzanti” di Bogotà, convinto sostenitore del valore sociale dell’architettura, intesa come mezzo per sviluppare una pianificazione urbanistica che favorisca la

ricerca di sicurezza, uguaglianza, educazione, adattamento ambientale e sviluppo del capitale sociale.



L’evento rientra nel Progetto sperimentale ArtiJanus/ArtiJanas, nato nel 2020 da un accordo tra Fondazione di Sardegna e Triennale di Milano e ideato da Betools con l’intento di aggregare diversi settori dell’alto artigianato e del design contemporaneo attorno a un ampio programma di attività e pratiche per stimolare il comparto a rileggere le proprie produzioni, contaminarle, generare innovazione e nuove opportunità di sviluppo per i territori. Inserita tra i progetti strategici della Fondazione di Sardegna, l’iniziativa mira a rinnovare il confronto e lo scambio produttivo sul valore culturale della produzione artigianale e creativa e sulla sua capacità di contribuire a

rigenerare la dimensione spaziale e sociale delle comunità. Fortemente voluto dall’amministrazione Mascia nell’ambito dell’impegno condotto proprio per concretizzare un complesso e organico programma di rigenerazione urbana che parta dal centro storico della città per ampliarsi sino alla nuova dimensione metropolitana che include l’intero Nord Ovest Sardegna e coinvolge diversi segmenti dell’economia, della cultura e del patrimonio storico, artistico e naturale del territorio,

l’incontro nasce dalla volontà di avviare un comune percorso di esplorazione del rapporto tra la progettazione architettonica e la rigenerazione del modo stesso di essere comunità, di rivedere i riferimenti simbolici collettivi e le dinamiche sociali.



L’evento è gratuito ed è rivolto a cittadini, studenti, professionisti e amministratori interessati ai temi della pianificazione urbana e della progettazione inclusiva. La serata si aprirà con i saluti istituzionali dei rappresentanti delle istituzioni locali e degli enti coinvolti, tra cui l’assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni, l’assessora alla Pianificazione territoriale e Tutela del paesaggio, Maria Francesca Fantato, il presidente della Fondazione di Sardegna, Giacomo Spissu, il direttore dell’Accademia di Belle Arti, Daniele Dore, i presidenti dell’Ordine degli Architetti di Sassari, Pietro Peru, e degli Ingegneri, Antonio Sanna. Interverranno Paolo Murenu, presidente della Commissione per la rigenerazione urbana della Camera di Commercio di Sassari, Nađa Beretić, ricercatrice del

Dipartimento di Architettura, Design e Pianificazione dell’Università di Sassari, e Nicolò Ceccarelli, docente di Design dello stesso Dipartimento. Il cuore dell’incontro sarà il dialogo Città educanti tra Nina Bassoli, curatrice per Architettura, Rigenerazione Urbana e Città di Triennale Milano, e Giancarlo Mazzanti, che approfondiranno il ruolo dell’architettura nel promuovere inclusione, partecipazione e coesione sociale. Le conclusioni saranno affidate al sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia.