Premio Crespellani: primo posto a Cagliari

CAGLIARI - E’ stato attribuito il "Premio Luigi Crespellani" agli Enti locali regionali che si sono distinti per innovazione organizzativa nella gestione delle funzioni associate. Il primo premio, di 50mila euro, è stato assegnato al Comune di Cagliari per il laboratorio di ecologia urbana; il secondo premio, di 30mila euro, al Comune di Escalaplano, per la valorizzazione degli attrattori e degli itinerari turistici attigui al Flumendosa e il terzo premio, di 20mila euro, al Comune di Bonorva per il festival culturale Musamadre - Rebeccu.



«Questo è un premio a cui l’Amministrazione regionale tiene in particolar modo anche perché porta il nome di Luigi Crespellani, un uomo dall’alto profilo etico, culturale ed umano che la Sardegna tutta ricorda per il suo impegno nella ricostruzione delle istituzioni politiche e amministrative dell’isola, anche nel ruolo di primo Presidente della Regione Autonoma della Sardegna». Così l’assessore degli Enti locali, Francesco Spanedda. E ancora: «Obiettivo del Premio è quello di supportare le comunità territoriali perché investano nella progettazione territoriale innovativa e ne riconoscano il valore socio-economico a beneficio della collettività locale».



«Gli ambiti d’intervento identificati - ha concluso l’assessore Spanedda - come la tutela e la valorizzazione del paesaggio, gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, la promozione della solidarietà e l’inclusione sociale, la promozione della valorizzazione e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale materiale ed immateriale e la rigenerazione urbana - sono ritenuti prioritari per la Giunta regionale».