Cor 11:41 EasyJet cancella il volo da Cagliari: sassarese rimborsato Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Cagliari, che, pochi giorni fa, ha disposto il pagamento di 250 euro da parte di Easyjet nei confronti del passeggero



SASSARI - Per un volo cancellato, un abitante di Sassari ha ricevuto 250 euro di risarcimento. Una cancellazione del volo Milano Cagliari del 23 ottobre 2023 da parte della compagnia Easyjet, che ha dato comunicazione del volo cancellato con poco preavviso.



Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Cagliari, che, pochi giorni fa, ha disposto il pagamento di 250 euro da parte di Easyjet nei confronti del passeggero. «Il Giudice di Pace di Cagliari – commentano da Italia Rimborso, che ha rappresentato il passeggero – ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di volo cancellato, con i passeggeri che possono richiedere la compensazione pecuniaria.



Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse». Italia Rimborso punta a far valere i diritti dei viaggiatori ed ancora una volta ha ricevuto una sentenza accolta, accaduto come il 98,2% dei casi.