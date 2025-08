Cor 17:10 Sportello rumore, apertura ogni lunedì I volontari del Comitato 45 decibel e dello Sportello di Conciliazione del Rumore di Alghero, in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive del comune di Alghero e la Polizia Locale, saranno a disposizione di cittadini e imprese



ALGHERO - I volontari del Comitato 45 decibel e dello Sportello di Conciliazione del Rumore di Alghero, in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive del comune di Alghero e la Polizia Locale, saranno a disposizione di cittadini e imprese con l’apertura al pubblico del servizio di informazione presso l’ex ufficio informazioni turistiche (accanto Ufficio protocollo) ex Casa del Caffè via Cagliari, 2 di Alghero (parco Manno). Lo Sportello sarà operativo nei mesi di agosto e settembre tutti i lunedì dalle ore 10.00 alle 12.00.



Lo Sportello di Conciliazione del Rumore - ricordano - fornisce informazioni, suggerimenti, indicazioni ai cittadini e alle imprese sulle attività accessorie alla somministrazione, quali gli intrattenimenti musicali. Supporta i cittadini nell'eventualità di segnalazione del disturbo della quiete pubblica alle autorità di controllo. L’attività di informazione dei volontari è a titolo gratuito ed è una forma di cittadinanza attiva, di collaborazione fra cittadini e istituzioni che mira a dirimere in maniera pacifica le controversie in tema di inquinamento acustico. L’iniziativa parte dal presupposto che una movida insostenibile e rumorosa determina contrapposizioni fra operatori economici, fra gli stessi operatori economici e i residenti, non possono esserci “diritti” di taluni a discapito di altri.



«Queste contrapposizioni non migliorano la qualità della vita dei residenti e dell’offerta turistica della nostra città. Infatti la libertà d’impresa non confligge con i diritti degli altri attori del tessuto sociale, poiché le norme vigenti pongono il giusto punto d’equilibrio. Lo Sportello di Conciliazione del Rumore di Alghero, con una paziente azione, iniziata nel 2016, di informazione sulle norme, i regolamenti vigenti e un’opera di sensibilizzazione al rispetto dei diritti altrui, vuole costruire un percorso virtuoso in cui si tenta di conciliare gli interessi di tutti e il rispetto reciproco. Vuole contribuire alla crescita della cultura d’impresa e del rispetto delle regole».