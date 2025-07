S.A. 13:07 Ryanair paga per il ritardo Cagliari-Palma di Maiorca Il volo, inizialmente previsto in partenza alle ore 19:55, ha subito un ritardo di quasi sei ore, decollando solamente alle 01:50 del giorno successivo e atterrando a destinazione alle 03:05, con un ritardo finale di 5 ore e 50 minuti



CAGLIARI - Ryanair condannata per il maxi ritardo del volo Cagliari Palma di Maiorca. Continua l’attività di tutela dei passeggeri da parte di Italia Rimborso, che ha ottenuto una nuova importante sentenza favorevole contro la compagnia aerea Ryanair per i gravi disservizi occorsi sul volo FR1560, programmato da Cagliari-Elmas a Palma di Maiorca il 22 giugno 2023. Il volo, inizialmente previsto in partenza alle ore 19:55, ha subito un ritardo di quasi sei ore, decollando solamente alle 01:50 del giorno successivo e atterrando a destinazione alle 03:05, con un ritardo finale di 5 ore e 50 minuti rispetto all’orario schedulato delle 21:15. La sentenza, emessa dal Giudice di Pace di Cagliari in data 23 luglio 2025, ha accolto integralmente le richieste di Italia Rimborso, condannando Ryanair al pagamento di 500 euro complessivi (250 euro per ciascun passeggero coinvolto), a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004.