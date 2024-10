S.A. 15:44 Ad Alghero il XXII Congresso Fadoi-Animo Il 17 e 18 ottobre al Calabona si farà il focus su terapie innovative, telemedicina e prevenzione. Partecipazione di medici e giovani specializzandi da tutta Italia



ALGHERO - Il 17 e 18 ottobre, la città di Alghero ospiterà il XXII congresso regionale Fadoi-Animo Sardegna, un evento scientifico di rilievo che riunirà all’hotel Calabona medici internisti e professionisti della sanità provenienti da tutto il territorio nazionale e regionale. Il congresso, organizzato dalla Medicina Interna dell’Aou di Sassari con il patrocinio dell’Università degli Studi di Sassari e della stessa Aou, sarà un’occasione di confronto e aggiornamento su tematiche centrali della Medicina Interna. Al centro dell’evento ci saranno discussioni sui progressi in prevenzione, terapie innovative, telemedicina e nuovi modelli organizzativi. Particolare attenzione sarà data alle patologie emergenti, come quelle di natura cardiovascolare, pneumologica, infettivologica ed epatologica. Ogni sessione scientifica sarà seguita da uno spazio di dibattito aperto per favorire lo scambio di esperienze tra i partecipanti.



Inoltre, il congresso prevede una specifica sessione dedicata ai casi clinici, con la partecipazione dei giovani medici in formazione delle Scuole di Specializzazione dell’Università di Sassari, sottolineando così l’importanza della crescita professionale delle nuove generazioni. Tra i principali relatori del congresso ci saranno il professor Francesco Dentali, presidente nazionale di Fadoi, e il professor Dario Manfellotto, presidente della Fondazione Fadoi. Il professor Dentali, esperto di fama internazionale in patologie tromboemboliche, terrà una lettura sul tromboembolismo venoso nel paziente internistico, mentre il professor Manfellotto si concentrerà sulla sostenibilità e le prospettive future del Servizio Sanitario Nazionale, contribuendo al dibattito sulle riforme del DM 70 e 77, norme centrali per la sanità italiana.



Parallelamente, sarà ospitata una sessione congiunta Fadoi-Animo Sardegna, dedicata alle sfide clinico-organizzative in ambito infermieristico. La multidisciplinarietà e la condivisione delle esperienze tra medici e infermieri saranno al centro di questo dibattito, per sottolineare l’importanza del lavoro di squadra nei reparti di Medicina Interna. «Siamo felici di ospitare un congresso così importante che – afferma Carlo Usai, direttore della Medicina interna dell'Aou di Sassari e presidente regionale di Fadoi Sardegna – rappresenta ormai un vero e proprio appuntamento fisso per tutti i colleghi internisti della Sardegna, di ospitarli in una sede così prestigiosa come Alghero, in un momento di confronto e approfondimento scientifico». L’evento rappresenta un'opportunità per rafforzare le relazioni tra i professionisti del settore e per discutere insieme delle sfide future della Medicina Interna, con un’ampia partecipazione di medici internisti e delle specialità affini. «L’auspicio è che – conclude Usai –, come avvenuto nelle edizioni passate, anche quest’anno vi sia una forte presenza di giovani medici, che rappresentano il futuro della medicina e la garanzia di una continua evoluzione della disciplina».



Nella foto: Carlo Usai presidente Fadoi