Cor 11:55 Mario Conoci ringrazia Neria De Giovanni E dà una stoccata all´attuale maggioranza a governo della città di Alghero: non entrerò nel merito delle dimissioni, le cui ragioni sono ormai chiare a tutti, ma credo che questa scelta non abbia rappresentato un atto di lungimiranza né un vero rinnovamento nel modo di fare amministrazione e politica



ALGHERO - «Desidero esprimere un profondo ringraziamento a Neria De Giovanni per l’importante lavoro svolto in questi mesi con grande competenza, autorevolezza e passione alla guida della Fondazione Alghero. Quando le chiesi di assumere la presidenza, in un momento particolarmente complesso per l'istituzione, non esitò un attimo a mettersi al servizio della sua città, assumendo con generosità e gratuitamente un ruolo così delicato. La sua leadership ha portato un significativo valore aggiunto alla fondazione». Così Mario Conoci, già sindaco ad Alghero.



«La grande esperienza e competenza di Neria, riconosciute a livello nazionale e internazionale, hanno certamente segnato un momento altissimo per le attività della Fondazione Alghero. Sono certo che continuerà a essere una risorsa straordinaria per la nostra città, sia in ambito culturale che civile. Desidero inoltre ringraziare Paolo Carboni, che ho voluto coinvolgere per rappresentare quella componente giovane che troppo spesso viene citata a parole, senza però essere realmente valorizzata. Paolo ha dimostrato che i nostri giovani sono una risorsa preziosa “adesso”, non in un indeterminato futuro».



«Un ringraziamento speciale va anche a Pier Paolo Carta, che ha dedicato con passione e dedizione tantissimi anni al servizio della fondazione, garantendo continuità e un impegno costante. Non entrerò nel merito delle dimissioni, le cui ragioni sono ormai chiare a tutti, ma credo che questa scelta non abbia rappresentato un atto di lungimiranza né un vero rinnovamento nel modo di fare amministrazione e politica» chiude l'ex sindaco di Alghero, Mario Conoci.