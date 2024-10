S.A. 21:41 Screening gratuiti per i donatori di sangue Gli esami tiroidei, cardiologici e pneumologici chiudono il mese di ottobre, con prenotazioni aperte anche ai non donatori tramite contributo. Prossimi appuntamenti a Sassari e Valledoria



SASSARI - Prevenzione e salute. Continuano gli screening gratuiti rivolti ai donatori di sangue dell’Avis Provinciale di Sassari che, in collaborazione con l’Associazione Sardegna for You, offre giornate di prevenzione e informazioni nell’ambito del progetto “Un Dono a chi Dona”, sostenuto della Fondazione di Sardegna. Gli appuntamenti che andranno a chiudere il mese di ottobre sono due: sabato 26, nella sede dell’Avis di Valledoria si svolgerà lo screening tiroideo e la visita cardiologica con Elettrocardiogramma, mentre domenica 27 nella sede dell’Avis Provinciale di Sassari si terrà lo screening pneumologico. Gli esami sono gratuiti per i donatori di sangue, che per prenotare possono rivolgersi alla propria sede comunale dell’Avis. Considerata la forte richiesta, anche chi non è un donatore, a fronte di un piccolo contributo, può prenotare la visita, chiamando al numero 3517702262 da lunedì a venerdì dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18.00.