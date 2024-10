Cor 8:47 L´Anutel conferma Pietro Nurra nell´esecutivo Nella rinnovata Giunta esecutiva eletta il 6 ottobre, c’è la conferma di Pietro Nurra, dirigente del Settore Finanze del Comune di Alghero. I complimenti del sindaco di Alghero



ALGHERO - L'Anutel, Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali, ha rinnovato le cariche per il prossimo quadriennio e parla ancora algherese. Nella rinnovata Giunta esecutiva eletta il 6 ottobre, c’è la conferma di Pietro Nurra, dirigente del Settore Finanze del Comune di Alghero. Il più importante organismo di supporto ai Comuni per l’assistenza tecnico-giuridica in materia di Tributi Locali costituito nel 1994 compie trent'anni.



Oggi conta su 4.462 iscritti, di cui 3.721 Comuni, 17 Province, 2 città metropolitane e una Regione. L'Associazione ha raggiunto risultati straordinari nell’ambito del sostegno alle pubbliche amministrazioni. L’Anutel rappresenta inoltre un contatto diretto con il Governo, in quanto portavoce degli operatori degli Uffici Tributi e può avanzare suggerimenti e proposte sulla base delle concrete esigenze degli Enti locali.



Pietro Nurra, 59 anni, originario di Cossoine, è dirigente del settore Finanze e Tributi del Comune di Alghero dal settembre 2016. A lui vanno i complimenti del Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto per l'importante conferma. Da rilevare che l’Anutel, alla cui carica di presidente è stato confermato Francesco Tuccio, ha raggiunto ottimi risultati nel quadriennio appena concluso, con numeri straordinari a supporto dei Comuni italiani: 4.512 giornate formative per un totale di 350.000 partecipanti.