S.A. 20:04 Videosorveglianza, impianti saranno ripristinati a Bosa Grazie all’emendamento da 100 mila euro inserito nella finanziaria regionale su proposta del sindaco, la centrale operativa del sistema sarà trasferita nella nuova sede della Polizia locale e sarà ripristinato il funzionamento di tutte le videocamere installate in città



BOSA - Sarà ripristinato a breve il funzionamento dell’intero sistema di videosorveglianza presente a Bosa, messo in parte fuori uso dall’alluvione del 2022. L’Amministrazione comunale, grazie a un emendamento all’ultima legge di bilancio regionale presentato dal sindaco Alfonso Marras, nella sua qualità di consigliere regionale, è destinataria di un finanziamento di 100 mila euro, che saranno utilizzati, appunto, per il trasferimento del sistema di controllo nella nuova sede della Polizia locale e il ripristino degli impianti di videosorveglianza.



Già nel 2021 il Comune aveva provveduto a potenziare il numero delle telecamere installate in città, posizionando nuove apparecchiature nelle zone portuali e agli ingressi del centro abitato. Una parte considerevole dell’intero sistema di videosorveglianza era poi rimasto danneggiato dall’alluvione del 2022. Ora grazie all’emendamento da 100 mila euro inserito nella finanziaria regionale su proposta del sindaco, la centrale operativa del sistema sarà trasferita nella nuova sede della Polizia locale e sarà ripristinato il funzionamento di tutte le videocamere installate in città.