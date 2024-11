Cor 11:37 Medea porta il metano a Osilo n’opera attesa da tempo dai cittadini e dagli operatori economici, diventata realtà grazie allo spirito di collaborazione con l’Amministrazione Comunale e i residenti



OSILO - Il metano arriva anche a Osilo. Medea, la società del Gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas in Sardegna, ha completato la costruzione della rete di distribuzione che si estende per oltre 16 chilometri. Un’opera attesa da tempo dai cittadini e dagli operatori economici, diventata realtà grazie allo spirito di collaborazione con l’Amministrazione Comunale e i residenti.

In occasione della messa in esercizio della rete, il 7 novembre, alle ore 16.30, Medea incontrerà i cittadini presso Piazza Brundanu e accenderà simbolicamente la tradizionale fiaccola collegata alla rete di distribuzione, dando ufficialmente inizio alla distribuzione del metano in città.