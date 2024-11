Cor 14:55 A Ittiri in servizio il medico titolare Ha preso servizio ad Ittiri un nuovo Medico di medicina generale con incarico di titolarità. Si tratta della dottoressa Maria Grazia Manconi, già presente nel territorio con incarico di sostituzione



ITTIRI - La Direzione Aziendale della Asl di Sassari, nell’ambito 2.2 del Distretto, dal 04 novembre 2024 ha preso servizio ad Ittiri un nuovo Medico di medicina generale con incarico di titolarità. Si tratta della dottoressa Maria Grazia Manconi, già presente nel territorio con incarico di sostituzione, alla quale in precedenza erano stati assegnati d’ufficio i pazienti in carico alla dott.ssa Gabbi. Ora, col nuovo incarico di titolarità, così come previsto dalla normativa, è necessario effettuare la scelta presso l’Ufficio scelta e revoche dell’Asl di Sassari.



La dottoressa Manconi svolgerà l’attività nell’ambulatorio di via Marini, n. 31 a Ittiri e osserverà i seguenti orari: dal lunedì al mercoledì, dalle ore 10.00 alle 12.00, giovedì e venerdì, dalle ore 16.00 alle 18.00. Per effettuare la scelta del medico è possibile presentarsi allo sportello Scelta e revoca del medico, in via Ospedale a Ittiri (dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 12.30, e il martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle 17.00) o inviare una e-mail all’indirizzo sportellosau.distrettoalghero@aslsassari.it; in questo caso è necessario allegare la Carta di identità, il codice fiscale e, in caso di minore, la carta di identità di uno dei genitori.