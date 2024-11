Cor 20:13 1,1mln per tennis, baseball e calcio Ammonta a 1.100.000,00 euro il monte finanziamenti ottenuto dal Comune di Alghero con la partecipazione al bando regionale della legge 17/2023 per la riqualificazione degli impianti sportivi a Maria Pia e al Carmine



ALGHERO - Il Comune di Alghero fa il pieno in Regione con i finanziamenti per gli impianti sportivi. La partecipazione all'avviso pubblico della legge regionale 17/2023 è stato premiato con un totale di risorse pari a 1.100.000,00. «L’impegno profuso dagli uffici, dalla Giunta e dalla maggioranza è stato premiato. Il nostro programma si sta concretizzando - afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto - e dopo la costituzione dell’Ufficio Sport, ora arrivano anche i risultati che ci fanno guardare con ottimismo al futuro. Con la stessa determinazione - aggiunge - stiamo affrontando le tante criticità che ancora sono presenti, e stiamo lavorando per questo al reperimento delle risorse necessarie».



500.000,00 euro andranno a finanziare il progetto per la riqualificazione e rigenerazione del campo sportivo del quartiere del Carmine, con la realizzazione del manto in erba sintetica e l’efficientamento energetico. 300 mila euro sono stati finanziati per la riqualificazione dell’impianto del Tennis Club di Maria Pia, per attuare il progetto di ammodernamento e adeguamento dell’impianto, compreso l’adeguamento generale alle norme di prevenzione incendi. In particolare, l’intervento dovrà tenere conto delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche, di contenimento energetico, e delle norme in materia di pubblica sicurezza. E infine, 300 mila euro per la riqualificazione e l’ammodernamento e la messa in sicurezza dell’impianto da baseball di Maria Pia. L’impianto sportivo dovrà aderire alle norme tecniche della Federazione, in considerazione anche dei risultati sportivi ottenuti dalla società gestore del campo. Gli interventi da realizzare saranno rivolti principalmente nella ridefinizione dell’area del terreno di gioco, demolizione e realizzazione di due nuovi dugout (panchine) esterni al campo di gioco e, inoltre, la realizzazione di due spogliatoi.



«Abbiamo incamerato una importantissima dotazione finanziaria che ci consente di imprimere una prima svolta alla rigenerazione degli impianti sportivi ad Alghero - commenta con soddisfazione l’Assessore all’impiantistica sportiva Enrico Daga - e su questo passo vogliamo continuare a profondere impegno per migliorare ancora. Ma è doveroso ringraziare gli uffici per aver lavorato senza sosta per giungere a questo prezioso risultato». Alle risorse finanziate dall’Assessorato ai Beni Culturali e Sport della Regione, si aggiungono le quote di cofinanziamento di 325 mila euro, per una ricaduta complessiva che sfiora il milione e mezzo di euro. Il lavoro congiunto con l’Assessorato alle Opere Pubbliche guidato dall’Assessore Francesco Marinaro viene premiato. «Questa Amministrazione si sta caratterizzando sempre più per l’attenzione verso lo sport, in quanto vi è la necessità di colmare un gap infrastrutturale - precisa - e questo primo passo ci soddisfa, ma soprattutto ci permette di adeguare le strutture alle esigenze società che in questi anni hanno raggiunto i massimi livelli nazionali».