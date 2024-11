S.A. 10:28 Alguerunners in trasferta a Milano Alla Milano21 Half Marathon 2024 - Follow Your Passion gli atleti Cecilia Burzacchi, Davide Baldissarutti, Andrea Piombini, Mario Morittu e super ospite della sezione staccata di Milano, Maria Basili dell´Atletica Gessate



ALGHERO - Alguerunners ASD presente anche per la stagione sportiva 2024 alla Milano21 Half Marathon 2024 - Follow Your Passion con gli atleti Cecilia Burzacchi, Davide Baldissarutti, Andrea Piombini, Mario Morittu e super ospite della sezione staccata di Milano, Maria Basili dell'Atletica Gessate. Bellissima manifestazione, ottima organizzazione, «siamo onorati di aver rappresentato la nostra città in una Milano già addobbata a festa per le Festività Natalizie» commentano gli atleti algheresi. Tanta musica e supporto dei cittadini hanno accompagnato i partecipanti, lungo il percorso cittadino dei 21,097 km , fino al traguardo dove hanno trovato ad aspettarli un servizio di ristoro impeccabile e la medaglia di rito: «Bellissima esperienza che non mancheremo di ripetere i prossimi anni». A dicembre gli atleti saranno presenti a Bologna, Cagliari e Valencia.