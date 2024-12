S.A. 17:36 Web Project Sottorete sconfitta ad Olbia Weekend intenso per la Web Project Sottorete Alghero: perde nella sfida alla capolista in Serie D ma conquista una vittoria netta in Prima Divisione contro Tempio



ALGHERO - Un fine settimana ricco di emozioni ha visto le due squadre della Web Project Sottorete Alghero affrontare impegni importanti in due diversi campionati, con risultati che raccontano due storie agli antipodi: da una parte, la sfida impegnativa contro la capolista del Girone B in Serie D; dall’altra, un esordio brillante in Prima Divisione, culminato con una vittoria netta. In Serie D, la Web Project Sottorete ha affrontato il Time Out Olbia, dominatore incontrastato del campionato. Nonostante la sconfitta per 3-1 (23-25, 25-14, 25-18, 25-18), la squadra algherese è stata la prima in questa stagione a strappare un set alla capolista. Una prova di carattere, pur segnata da momenti di discontinuità che hanno impedito di fare risultato.



L’allenatore Enrico Granese ha commentato: «Giocare contro una squadra di questo livello ci ha messo alla prova. Abbiamo iniziato bene, dimostrando di poter competere, ma poi alcuni cali di concentrazione ci hanno penalizzato. Non è stato sufficiente per portare a casa il risultato, ma questa partita ci dice che possiamo fare bene contro altri avversari. Dobbiamo continuare a lavorare». Con questa sconfitta, la squadra resta al quarto posto in classifica con 8 punti, in coabitazione con il San Giuseppe Virtus Sassari. In Prima Divisione, invece, la Sottorete Alghero ha iniziato il campionato con una vittoria netta per 3-0 sull’Ermes Volley Tempio. Una prestazione convincente, con i ragazzi che hanno saputo gestire bene ogni fase di gioco dopo un inizio caratterizzato da qualche tensione.



Coach Granese ha dichiarato: «È stata una buona prima gara. I ragazzi erano un po’ rigidi all’inizio, ma hanno trovato il ritmo e portato a casa la vittoria senza troppi problemi. Sono soddisfatto, ma sappiamo che c’è ancora da migliorare, soprattutto nella gestione di alcuni momenti chiave». Questo successo porta la squadra al terzo posto in classifica, a pari merito con Quadrifoglio Volley e Pro Volley Olbia. Il weekend ha evidenziato due percorsi paralleli: in Serie D, la Sottorete deve lavorare per eliminare i cali di rendimento, mentre in Prima Divisione l’avvio lascia ben sperare per il prosieguo della stagione. I prossimi impegni saranno decisivi per confermare i progressi e continuare a costruire il progetto sportivo della Web Project Sottorete e della Sottorete Alghero.