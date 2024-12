Cor 17:12 Sabato l´open day del Liceo Azuni di Sassari Dalle ore 16 alle ore 19, il Liceo Azuni di Sassari presenterà i suoi corsi di studio classico, musicale e coreutico agli studenti delle classi terze delle scuole medie e alle loro famiglie



SASSARI - Sabato 14 dicembre, dalle ore 16 alle ore 19, il Liceo Azuni di Sassari presenterà i suoi corsi di studio classico, musicale e coreutico agli studenti delle classi terze delle scuole medie e alle loro famiglie con l’Open Day, che si terrà nella sede centrale dell’istituto in via Rolando 4 all’insegna dello slogan “Next stop, Azuni”. L’appuntamento è stato anticipato dagli sportelli informativi per i genitori, che saranno attivi anche durante l’Open Day e fino alla scadenza delle iscrizioni, e dai primi incontri dell’attività di orientamento “Humanitas” grazie ai quali le classi delle scuole medie, accompagnate dai loro docenti, possono immergersi nell’atmosfera dello storico istituto cittadino tra “otium et negotium” alla scoperta delle culture latina e greca.



L’offerta formativa sarà proposta dagli studenti, guidati dai loro insegnanti, con esperienze didattiche multimediali, mostre, laboratori interattivi, giochi, rappresentazioni grafiche, performance musicali e esibizioni di danza. Saranno illustrati i numerosi progetti già attivi e quelli in programma per il nuovo anno scolastico nelle aree tematiche di lingue e culture classiche, filosofia, storia, matematica, scienze, teatro, cinema, sport, comunicazione e mobilità internazionale con tirocini lavorativi all’estero per gli studenti. In particolare, il liceo classico proporrà l’indirizzo tradizionale, quello logico-filosofico con il potenziamento in filosofia, matematica, fisica e scienze e quello biomedico, con il potenziamento delle discipline dell’area scientifica e del greco antico e della lingua inglese per le competenze lessicali specifiche di settore.



Il liceo musicale offrirà alcuni saggi dei suoi allievi, con una selezione del vasto repertorio di esecuzioni per solisti, duetti, quartetti, musica d’ensemble, formazioni orchestrali e cori di un corso nel quale si studiano tutti gli strumenti dell’orchestra e che da anni partecipa a eventi musicali di prestigio e collabora con le più importanti istituzioni musicali del territorio. Il liceo coreutico, l’unico del genere in Sardegna, darà vita con i suoi allievi ad alcune esibizioni di danza classica e contemporanea, con coreografie originali e allestimenti scenici di grande effetto che hanno già contraddistinto il corso di studi in vari spettacoli sui palcoscenici di tutta l’isola.