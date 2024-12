Cor 19:00 366mila euro: il Comune paga la Secal Si tratta dell´acconto corrispettivo per l´anno 2024 a valere sulla gestione del servizio riscossione delle entrate comunali. Dopo un lungo tira e molla tra competenti uffici, arriva la firma del dirigente del settore finanziario



ALGHERO - Dopo un lungo e delicato tira e molla tra competenti uffici, che rischiava di creare importanti impedimenti nella regolare esecuzione delle attività amministrative, arriva la firma del dirigente del settore finanziario, Pietro Nurra, che sblocca la complessiva cifra di euro 366mila euro (compresa Iva), a favore della Secal Spa, la partecipata comunale che si occupa riscossione.



La fattura in liquidazione, acconto per l'anno 2024, è a valere sul contratto di concessione del servizio di gestione ordinaria delle Entrate tributarie e di altre Entrate patrimoniali, di accertamento tributario e recupero crediti, di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie, di gestione del contenzioso conseguente alle attività affidate alla Secal dal giugno 2023.



Nella foto: Pietro Nurra, dirigente Settore Programmazione Economica e Risorse Umane del comune di Alghero