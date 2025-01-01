Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaGuerra › Palestina, Bellotti esterrefatto col Centrosinistra
Cor 11:24
Palestina, Bellotti esterrefatto col Centrosinistra
Amministrazione indifferente. Manifestazione per la Palestina: Paolo Bellotti, tra gli ideatori del "Progetto Alghero" ed estensori di parte del programma amministrativo-elettorale, al centro sinistra di Alghero: non posso credere abbiate deciso di voltare lo sguardo dall’altra parte
Palestina, Bellotti <i>esterrefatto</i> col Centrosinistra

ALGHERO - «Sabato 16 agosto, durante la manifestazione a favore della Palestina e contro il massacro di Gaza svoltasi sul litorale di Alghero, alcuni fra gli organizzatori lamentavano il fatto che l’amministrazione comunale di Alghero, nonostante i ripetuti appelli e comunicazioni formali da parte di diverse associazioni algheresi, aveva deliberatamente deciso di non aderire alla richiesta di un ordine del giorno da votare in consiglio comunale, per chiedere al governo italiano azioni incisive per fermare il massacro del popolo palestinese». Paole di Paolo Bellotti, tra gli ideatori del "Progetto Alghero" ed estensori di parte del programma amministrativo-elettorale, rivolte al centrosinistra di Alghero.

«In realtà sono propenso a pensare, e spero, ad un probabile malinteso Non posso credere che amici e compagni con i quali ho condiviso un pezzo di strada importante per la costituzione di una alleanza in grado di governare la città, che conosco e che stimo per la loro storia e il loro impegno civico, abbiano deciso in maniera conscia e determinata di voltarsi dall’altra parte di fronte al dramma del popolo palestinese. Altri comuni limitrofi hanno già preso posizione sia con ordini del giorno specifici, sia con la sottoscrizione della Carta di S’Aspru. Nel predisporre le linee di programma di governo della città, alle quali ho personalmente partecipato, abbiamo più volte affermato che governare una città non significa solo occuparsi dei legittimi interessi materiali della cittadinanza, ma che agli amministratori eletti aspetterà anche il compito di prendere posizioni su aspetti ideali che interrogano la coscienza collettiva della propria comunità, … e il dramma palestinese sicuramente lo richiede».

«Per questo non ho alcun dubbio che la mancata approvazione dell’ordine del giorno sulla Palestina da parte del comune di Alghero sia da imputare ad una semplice disorganizzazione amministrativa e non frutto di una precisa scelta di carattere politico. Per questo ritengo e mi auspico che si saprà al più presto porvi rimedio, e per chi volesse approfondire il tema, l’invito a presenziare domenica a Siligo, dove verrà ripresentata la “Carta di S’Aspu” è sempre valido» chiude Bellotti (nella foto).
