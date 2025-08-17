Alguer.it
Cor 18:56
Barracelli Alghero: arruolamenti
Pubblicato l´avviso a cui poter partecipare entro e non oltre il 28 agosto. L’iniziativa mira a garantire la continuità e l’efficace funzionamento dell’istituto barracellare cittadino
Barracelli Alghero: arruolamenti

ALGHERO - La Compagnia Barracellare di Alghero ha pubblicato l’avviso relativo all’arruolamento di quindici nuovi agenti. L’iniziativa mira a garantire la continuità e l’efficace funzionamento dell’istituto barracellare, rafforzando l’attività di vigilanza nelle zone rurali e tutelando il territorio comunale sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione.

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato i sessantacinque anni, in possesso dei diritti civili e politici e privi di procedimenti o condanne penali. È prevista una sola prova di valutazione orale che si svolgerà sabato 6 settembre a partire dalle ore 08:00 presso il Comando Barracelli in Via Enrico Costa 47/B.

La domanda, redatta esclusivamente sull'apposito modulo, potrà essere presentata entro le ore 23:59 del 28 agosto 2025 esclusivamente tramite pec all’indirizzo barracelli@pec.comune.alghero.ss.it. ll testo integrale dell’avviso e il modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Alghero
17/8/2025
Stintino blindata: controlli dei carabinieri
Stati svolti sia via terra che via mare, con la supervisione dell’alto del velivolo, per tutelare un’area di considerevole importanza come quella del Comune di Stintino che ricomprende anche la spiaggia de “La Pelosa”,
