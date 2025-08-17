Cor 18:56 Barracelli Alghero: arruolamenti Pubblicato l´avviso a cui poter partecipare entro e non oltre il 28 agosto. L’iniziativa mira a garantire la continuità e l’efficace funzionamento dell’istituto barracellare cittadino



ALGHERO - La Compagnia Barracellare di Alghero ha pubblicato l’avviso relativo all’arruolamento di quindici nuovi agenti. L’iniziativa mira a garantire la continuità e l’efficace funzionamento dell’istituto barracellare, rafforzando l’attività di vigilanza nelle zone rurali e tutelando il territorio comunale sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione.



Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato i sessantacinque anni, in possesso dei diritti civili e politici e privi di procedimenti o condanne penali. È prevista una sola prova di valutazione orale che si svolgerà sabato 6 settembre a partire dalle ore 08:00 presso il Comando Barracelli in Via Enrico Costa 47/B.



La domanda, redatta esclusivamente sull'apposito modulo, potrà essere presentata entro le ore 23:59 del 28 agosto 2025 esclusivamente tramite pec all’indirizzo barracelli@pec.comune.alghero.ss.it. ll testo integrale dell’avviso e il modulo di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Alghero