Cor 12:05
La denuncia: micro-discarica a Porta Terra
Estate difficilissima ad Alghero. A due passi dall´ingresso del Comune i cassonetti dell´ufficio turistico diventano ricettacolo di spazzatura di ogni tipo
La denuncia: micro-discarica a Porta Terra

ALGHERO - Si moltiplicano le segnalazioni ad Alghero che denunciano una condizione al limite del degrado sul fronte della nettezza urbana. L'ultima in ordine di tempo fotografa la micro-discarica presente nei giardini Lepanto, proprio a due passi dal Comune di Alghero. I cassonetti dell'ufficio turistico, posizionati nel retro dell'ex Bar Useri, oggi sede di biglietteria turistica e info point, diventano ricettacolo di spazzatura di ogni tipo. «Il rischio, se non si interviene prestissimo, è che anche quell'angolo poco visibile agli operatori divenga in poche ore l'ennesima sede abusiva di rifiuti inquinanti» denuncia una residente di Piazza Civica.
