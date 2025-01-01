Alguer.it
Barbascura X ad Alghero e Capoterra
Cor 12:03
Barbascura X ad Alghero e Capoterra
Lo YouTuber, chimico, divulgatore scientifico, scrittore, performer teatrale e presentatore televisivo, Barbascura X, sarà oggi, 18 agosto all’Alguer Summer Festival, all’anfiteatro Ivan Graziani - Maria Pia. Inizio spettacolo, ore 21.30
Barbascura X ad Alghero e Capoterra

ALGHERO - Domani, il 19 agosto, porterà il suo racconto strano tra scienza, evoluzione, seghe mentali e l’assoluta casualità della vita, sul palco del Parco Urbano di Capoterra (CA). A Capoterra lo spettacolo è sold out. Inizio spettacolo, ore 21.30. Evento organizzato da Mister Wolf con la collaborazione dell'Associazione Dreamwalk Sound.

I biglietti per lo spettacolo di Alghero sono disponibili online e presso i punti vendita autorizzati. Ad Alghero è possibile acquistarli anche all’Atelier#3 via Carlo Alberto 84, Alghero (SS), mentre a Sassari, presso la sede de Le Ragazze Terribili, in via Roma 144 - infoline 079.278275. Le informazioni sugli orari, modalità di accesso agli eventi e altro tipo di comunicazioni, sono disponibili sui canali ufficiali del festival. L’evento, organizzato da Mister Wolf, si inserisce nella programmazione della quarta edizione dell’Alguer Summer Festival organizzata da Shining Production, in collaborazione con Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Roble Factory.

Barbascura X, per il suo modo inusuale e sopra le righe di trattare gli argomenti scientifici, è stato definito il punk della divulgazione scientifica. Laureato in chimica organica e con un dottorato in chimica verde e produzione di materiali da fonti rinnovabili, ha lavorato in importanti laboratori di tutta Europa. È divenuto celebre sul web per la rubrica Scienza Brutta, una serie di pseudo-documentari parodistici e irriverenti in cui vengono raccontati gli aspetti meno noti e sconvolgenti delle scienze naturali.Il suo spettacolo teatrale Amore Bestiale ha contato più di 90 date, calcando la scena dei più grandi palchi d'Italia. È inoltre autore di diversi libri, curatore della collana Il Satiro Scientifico per Mondadori, ha realizzato il podcast Storie Brutte Sulla Scienza per Audible, un documentario per Prime Video e presentato/partecipato a svariati programmi televisivi (come 72 Animali Pericolosi, Pechino Express e Micromostri). \

Foto d'archivio
11:19
