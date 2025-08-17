Alguer.it
Alghero e Olmedo: in servizio un nuovo medico
Alghero e Olmedo: in servizio un nuovo medico

ALGHERO - Dal 25 agosto prendera servizio ad Alghero e ad Olmedo un nuovo Medico di medicina generale. Si tratta della dottoressa Patrizia Meloni che svolgerà la sua attività nell’ambulatorio di via Don Sturzo, n. 4, ad Alghero, e in via Marconi, n. 15, ad Olmedo. Orari di apertura degli ambulatori: Olmedo dal lunedì, dalle ore 08.30 alle 10.30, Venerdì, dalle ore 17.00 alle 19.00; Alghero: Martedì, dalle ore 08.30 alle 10.30, Mercoledì, dalle ore 08.30 alle 10.30, Giovedì dalle ore 17.00 alle 19.00.
