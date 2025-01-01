Alguer.it
Pinna Parpaglia, il suo nuovo libro ad Alghero
Cor 20:20
Pinna Parpaglia, il suo nuovo libro ad Alghero
Sabato 23 agosto serata dedicata al giallo e al mistero nello spazio all´aperto della libreria Cyrano. Alle 20,30 l´avvocato e scrittore Paolo Pinna Parpaglia incontrerà il pubblico dei lettori per dialogare con Elias Vacca del suo nuovissimo "Delitti allo specchio", una nuova indagine di Antony Depin
Pinna Parpaglia, il suo nuovo libro ad Alghero

ALGHERO - Paolo Pinna Parpaglia svolge la professione forense dal 2005. Vive a Cagliari. La Newton Compton ha pubblicato Quasi colpevole, Quasi innocente, Vendetta privata, Inviato a giudizio, Chi ha ucciso Desiré Bellanova?, Il quarto testimone, La morte si chiama Madame, Il mistero di Tavolara e Delitti allo specchio.

Il libro: «Si tratta di corna o di sangue?», domanda Depin. «Di sangue, Depin, di molto sangue», risponde Boschi. In effetti, alla residenza Fairy, un’incantevole ed esclusiva residenza sanitaria che in pochi possono permettersi, sono già tre i morti ammazzati da mano sconosciuta. Meglio non coinvolgere la polizia, pensa il direttore Ernesto Boschi; meglio risolvere in casa il problema affidandosi a un investigatore privato di prima categoria e far tornare tutto alla consueta normalità. Chiamato al proprio dovere, Antony Depin abbandona la sua Assemini per volare molto, molto lontano e capire cosa stia succedendo in quel posto fatato, dove improvvisamente qualcuno ha cominciato a uccidere i pazienti....

L'incontro con Paolo Pinna Parpaglia è uno degli appuntamenti della sezione estiva di Dall'altra parte del mare, il festival ideato e organizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, della Camera di Commercio e delle Amministrazioni di Alghero e Putifigari
18 agosto
Tour nel degrado, via gli ecobox da Alghero
14 agosto
Schiamazzi notturni: chiuso locale ad Alghero
17 agosto
Volo dirottato ad Alghero: passeggeri abbandonati



