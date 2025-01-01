Cor 20:20 Pinna Parpaglia, il suo nuovo libro ad Alghero Sabato 23 agosto serata dedicata al giallo e al mistero nello spazio all´aperto della libreria Cyrano. Alle 20,30 l´avvocato e scrittore Paolo Pinna Parpaglia incontrerà il pubblico dei lettori per dialogare con Elias Vacca del suo nuovissimo "Delitti allo specchio", una nuova indagine di Antony Depin



ALGHERO - Paolo Pinna Parpaglia svolge la professione forense dal 2005. Vive a Cagliari. La Newton Compton ha pubblicato Quasi colpevole, Quasi innocente, Vendetta privata, Inviato a giudizio, Chi ha ucciso Desiré Bellanova?, Il quarto testimone, La morte si chiama Madame, Il mistero di Tavolara e Delitti allo specchio.



Il libro: «Si tratta di corna o di sangue?», domanda Depin. «Di sangue, Depin, di molto sangue», risponde Boschi. In effetti, alla residenza Fairy, un’incantevole ed esclusiva residenza sanitaria che in pochi possono permettersi, sono già tre i morti ammazzati da mano sconosciuta. Meglio non coinvolgere la polizia, pensa il direttore Ernesto Boschi; meglio risolvere in casa il problema affidandosi a un investigatore privato di prima categoria e far tornare tutto alla consueta normalità. Chiamato al proprio dovere, Antony Depin abbandona la sua Assemini per volare molto, molto lontano e capire cosa stia succedendo in quel posto fatato, dove improvvisamente qualcuno ha cominciato a uccidere i pazienti....



L'incontro con Paolo Pinna Parpaglia è uno degli appuntamenti della sezione estiva di Dall'altra parte del mare, il festival ideato e organizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, della Camera di Commercio e delle Amministrazioni di Alghero e Putifigari