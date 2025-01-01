Cor 11:35 Tour nel degrado, via gli ecobox da Alghero «Eliminare gli ecobox, vero tallone d’Achille della raccolta differenziata nella città di Alghero». Questo l´appello del Comitato Suolo Pubblico Bene Comune



ALGHERO - Nel pieno del Ferragosto algherese e nel bel mezzo dei disservizi che ormai quotidianamente si segnalano un po in tutti i quartieri urbani ed extraurbani di Alghero, agro compreso, dove si moltiplicano di giorno in giorno i conferimenti abusivi, arriva l'appello del Comitato Suolo Pubblico Bene Comune nel tentativo di preservare almeno in centro città. Il cuore di Alghero, infatti, pare ormai disseminato da vere e proprie micro-discariche in tutti gli angoli, così il Comitato ha inviato al Sindaco, agli assessori e al Presidente della III Commissione Consiliare un esaustivo report fotografico ricompreso nel progetto "Il giro degli eco box in 60 scatti – Salviamo la bellezza". Un tour nel degrado se a questi si sommano le indecorose condizioni in cui versano i quartieri periferici con cestini straboccanti e cataste di rifiuti in bella vista.



Il progetto - sottolineano gli ideatori - vuole portare all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica le condizioni igieniche, ambientali e urbanistiche non sostenibili di diversi ecobox presenti in città. «Gli scatti selezionati ne documentano emblematicamente lo stato con buste di rifiuti indifferenziati abbandonante arbitrariamente all’interno o intorno ad essi. Seppure si registrano continui interventi di rimozione e bonifica, le situazioni si ricreano a causa degli incivili che spesso sono individuati e sanzionati, tuttavia gli ecobox sono sempre più il tallone d’Achille della raccolta differenziata, della sostenibilità ambientale e della bellezza».



«Si auspica la loro totale eliminazione inserendo nei regolamenti comunali la clausola che per avviare un'attività di somministrazione è necessario disporre di idonei locali per l'alloggiamento dei mastelli per la raccolta differenziata; in via transitoria, andrebbero elevate notevolmente la TA.RI (tassa raccolta rifiuti) e il CUP (Canone Unico Patrimoniale sul suolo pubblico) per disincentivare la richiesta. L’eliminazione definitiva degli eco box, dal centro storico e dall’intera città, farebbe riemergere la bellezza di chiese, palazzi e monumenti poiché spesso – a prescindere dallo stato di manutenzione - sono dislocati a ridosso di architetture di pregio tutelate dalla Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio».



Il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune, in una prospettiva che va oltre la situazione contingente, auspica che nel nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti, che avrà la durata di ben 8 anni, per il centro storico in considerazione del fragile contesto, che la raccolta avvenga con automezzi elettrici di piccole dimensioni e, per la raccolta del vetro delle attività commerciali, l’utilizzo di specifiche buste da inserire già piene all’interno dell’apposito mastello. «Tale sistema, da adottare per tutta la città, ridurrebbe l’impatto acustico che si genera nella raccolta con beneficio per la vivibilità dei cittadini e degli stessi addetti alla raccolta. Anche per le altre parti della città si auspica la raccolta con automezzi a zero emissioni di Co2, perché non è solo la quantità della differenziata che si dovrebbe prendere in considerazione, ma anche la riduzione, meglio l’annullamento, delle emissioni che si generano per effettuarla».



Foto d'archivio