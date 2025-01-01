Alguer.it
Alghero: maxi-sequestro di articoli contraffatti
La Guardia di Finanza di Sassari ha intensificato i controlli nel centro storico e sul lungomare di Alghero, aree particolarmente frequentate in estate da turisti e cittadini, sequestrando migliaia di articoli illegali e segnalando diversi soggetti all’Autorità giudiziaria
ALGHERO - Lotta serrata al commercio abusivo e ai prodotti contraffatti sulle coste del nord Sardegna. La Guardia di Finanza di Sassari ha intensificato i controlli nel centro storico e sul lungomare di Alghero, aree particolarmente frequentate in estate da turisti e cittadini, sequestrando migliaia di articoli illegali e segnalando diversi soggetti all’Autorità giudiziaria.

Nel dettaglio, i militari della Compagnia di Alghero hanno rinvenuto circa 300 capi e accessori d’abbigliamento contraffatti, tra borse, occhiali e cinture, riportanti i marchi falsificati di note griffe come Gucci, Louis Vuitton e Fendi. La merce era esposta da commercianti abusivi nei punti più affollati della città. Quattro persone sono state denunciate per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione, reati che prevedono pene severe oltre alla confisca della merce.

Parallelamente, le Fiamme Gialle hanno effettuato verifiche nelle attività commerciali regolari, sequestrando in due diverse operazioni circa 22 mila articoli – tra bigiotteria, accessori e abbigliamento – privi delle necessarie informazioni su qualità, provenienza e sicurezza. I titolari sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Sassari per violazioni al Codice del Consumo e sanzioni amministrative.

Foto d'archivio
