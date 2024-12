S.A. 20:39 Musica e giochi natalizi alla casa di riposo a Sennori Il progetto comprende anche altre iniziative che si svolgeranno nel corso dell’anno, come i laboratori di ricamo, di pane e dolci e altri. Il programma



SENNORI - Un Natale con gli anziani della Casa di riposo Maria Ausiliatrice di Sennori. È il programma “A Nadale cun Bois” pensato e realizzato dal Comune di Sennori, che su iniziativa della consigliera con delega alla Cultura, Elena Cornalis, e del vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Pietro Sassu, ha coinvolto le associazioni culturali e onlus del paese per animare le festività natalizie degli ospiti della casa di riposo. Diverse le iniziative per coinvolgere gli anziani e le loro famiglie, la prima è in programma oggi 18 dicembre, con l’esibizione del Coro liturgico San Basilio Magno. Si proseguirà il 22 dicembre con lo spettacolo del gruppo Sos Femminedos, quindi il 27 dicembre con una commedia in vernacolo sassarese della Compagnia Teatro Sassari, il 2 gennaio la Tombolata organizzata dall’Avis di Sennori, il 4 gennaio l’esibizione del gruppo folk Janas e il 6 gennaio con La Befana, appuntamento curato dall’associazione Il Lentischio.



Il progetto comprende anche altre iniziative che si svolgeranno nel corso dell’anno, come i laboratori di ricamo, di pane e dolci e altri. In collaborazione con la Cooperativa Mediateche Sarde (Comes) e i ragazzi del Servizio Civile, partirà il progetto “M’ammentu”, che attraverso i racconti degli anziani, permetterà di ricostruire il passato di Sennori e dei sennoresi, e dare vita a un archivio storico consultabile presso la Biblioteca Comunale. L’insieme di iniziative sono realizzate con la preziosa collaborazione e impegno della presidente Gilda Usai, e del direttore della casa di riposo, Gavinuccio Canu, alla Compagnia Teatro Sassari e alle Associazioni Coro Liturgico San Basilio Magno, Sos Femineddos, Avis comunale Sennori, Gruppo janas folk, Gruppo folclorico Città Di Sennori, Associazione Culturale "Il Lentischio", Schola Cantorum. «I nostri anziani sono il bene più prezioso per la nostra comunità e per questo ringrazio tutte le associazioni che hanno risposto subito e con grande entusiasmo, allestendo un calendario di iniziative per Natale, e che poi vedrà diversi appuntamenti nel corso dell’anno», commenta Elena Cornalis.