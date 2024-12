Cor 11:54 Albero precipita sulla strada per l´aeroporto Problemi ad Alghero per il forte vento che si abbatte sulla Riviera del Corallo. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza strade e abitazioni



ALGHERO - E' di questi minuti la caduta di un grosso albero ad interrompere la viabilità della strada provinciale var. Calich, che collega la città con l'aeroporto internazionale di Alghero. L'incidente è causato dal forte vento che dalla notte soffia impetuoso sulla Riviera del Corallo. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in tutti i quartieri cittadini per mettere in sicurezza strade e abitazioni.