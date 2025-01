S.A. 17:00 Caso Todde, mercoledì convocata Giunta per le elezioni Si terrà mercoledì 15 gennaio alle 10, la prima riunione della Giunta per le elezioni sul caso di richiesta di decadenza della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde



CAGLIARI - E' stata convocata per mercoledì 15 gennaio alle 10, la prima riunione della Giunta per le elezioni sul caso di richiesta di decadenza della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde. A confermarlo alle agenzie di stampa è Giuseppe Frau di "Uniti per Alessandra Todde", presidente dell'organismo, e vice presidente dell'assemblea sarda. «Al primo punto dell'ordine del giorno di mercoledì, da regolamento consiliare, avremo l'elezione di un vice presidente- spiega Frau- poi passeremo all'ordinanza della Corte d'appello. Ci sarà un'illustrazione del provvedimento, quindi la riunione sarà dedicata a un primo confronto con tutti i componenti della giunta». «Nelle successive riunioni - fa sapere Frau - faremo un'attenta e rigorosa analisi del provvedimento della Corte, raccogliendo dati, elementi e documenti utili. Al termine del lavoro istruttorio, nelle successive settimane riferiremo all'aula del Consiglio regionale, che dovrà esprimersi».