Cor 13:10 Pasticcio Todde, il Collegio revoca il legale Decadenza: Il Collegio di garanzia elettorale revoca l´incarico al legale e rinuncia alla difesa: una situazione abbastanza strana: La revoca riguarda tutti i gradi di giudizio, compreso quello pendente dinanzi alla Corte Costituzionale. La Presidente Todde avrà i suoi avvocati a difenderla



CAGLIARI - In attesa della prossima udienza fissata per il prossimo 20 maggio, la notizia fa già discutere e accende grandi e pericolosi interrogativi, a tutti i livelli: E’ stato infatti revocato dal Collegio di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Cagliari, l’incarico all’avvocato e professore Riccardo Fercia.



L’organismo, che ha votato la decisione a maggioranza, rinuncia così alla difesa nel doppio procedimento, davanti al Tribunale civile e alla Corte costituzionale, relativo al ricorso della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, contro l’ordinanza-ingiunzione di decadenza della stessa governatrice e una sanzione amministrativa di 40mila euro per «irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali durante la campagna del febbraio 2024».



L’incarico a Fercia era stato conferito dall’allora presidente del Collegio, Gemma Cucca, nel frattempo andata in pensione. Avvocato che ha già annunciato la sua costituzione in giudizio: «Pur dovendo abbandonare il patrocinio del Collegio di Garanzia – ha dichiarato Fercia – ho comunque provveduto a difendere, nel mio interesse, il provvedimento che avevo votato».