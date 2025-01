Cor 9:39 «Todde dimostri coerenza e si dimetta» Così il deputato sardo della Lega Dario Giagoni: Quanto accaduto è la dimostrazione di un pressappochismo inaccettabile, che evidenzia la mancanza di competenza su come gestire una campagna elettorale e, ancor di più, una regione complessa come la Sardegna



CAGLIARI - «È incredibile la difesa d’ufficio che il Movimento 5 Stelle e i suoi alleati stanno facendo alla governatrice Todde. Quanto accaduto è la dimostrazione di un pressappochismo inaccettabile, che evidenzia la mancanza di competenza su come gestire una campagna elettorale e, ancor di più, una regione complessa come la Sardegna. I sardi meritano un governo serio e capace. La gestione Todde sta suscitando polemiche e dubbi sulla sua capacità amministrativa. Se non è in grado di garantire un futuro migliore per la Sardegna, dimostri almeno coerenza e responsabilità: si dimetta». Così il deputato sardo della Lega Dario Giagoni.