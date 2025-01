Cor 10:09 Fiorella Gargiulo guida Domos Succede a Marco Di Gangi. Ad affiancarla sarà il vicepresidente Barbara Bellacicco, mentre Antonella Usai e Giorgio Cau sono stati riconfermati rispettivamente nei ruoli di segretaria e tesoriere



ALGHERO - Il direttivo dell’Aassociazione Domos, recentemente rinnovato dall’assemblea, ha eletto il nuovo presidente per il prossimo triennio. Nel corso della prima riunione del nuovo direttivo, Fiorella Gargiulo è stata scelta all’unanimità per guidare l’associazione. Ad affiancarla sarà il vicepresidente Barbara Bellacicco, mentre Antonella Usai e Giorgio Cau sono stati riconfermati rispettivamente nei ruoli di segretaria e tesoriere.



Fondata nel 2010 da un gruppo di titolari di strutture ricettive extralberghiere, Domos si prepara a celebrare il suo 15° anniversario nel 2025. Attualmente, l’associazione riunisce circa 60 operatori del settore turistico, specializzati nella ricettività extralberghiera con 64 strutture e oltre 600 posti letto e nei servizi turistici, rappresentando una realtà consolidata nel panorama della “Destinazione Alghero”. Nel corso degli anni, Domos ha posto al centro della propria attività due obiettivi principali: Migliorare la qualità dell’offerta ricettiva del comparto extralberghiero; Valorizzare la “Destinazione Alghero” e il suo territorio attraverso azioni concrete in linea con le finalità statutarie.



Nel suo mandato, Fiorella Gargiulo intende proseguire il lavoro dei suoi predecessori, Marco Di Gangi e Giorgio Cau, favorendo una stretta sinergia con tutti gli attori del territorio, sia pubblici (Comune di Alghero, Fondazione Alghero) che privati (consorzi e associazioni). Tra gli obiettivi principali del nuovo direttivo spiccano: La realizzazione di azioni integrate di promozione e commercializzazione del prodotto turistico algherese, rafforzando la conoscenza del territorio. La costruzione di un’immagine coordinata e coerente della destinazione;



La partecipazione attiva a iniziative per valorizzare Alghero, mettendo a disposizione competenze e, nei limiti delle risorse disponibili, anche supporto economico. Tra i progetti sostenuti dalla prima ora da Domos, il progetto del Comune di Alghero “Alghero family” nato con l’obiettivo di sviluppare l’ospitalità turistica delle famiglie con bambini, la cui referente in seno all’associazione è Sonia Casu. Con questi presupposti, Domos rinnova il suo impegno a essere un punto di riferimento per la crescita sostenibile del turismo ad Alghero, contribuendo a rafforzarne l’attrattività e l’identità.



Nella foto: l’ex presidente Marco Di Gangi, con Fiorella Gargiulo, Sonia Casu e Barbara Bellacicco