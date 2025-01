S.A. 14:42 Domenica ritorna l´Alghero Kombat L´evento si terrà domenica 19 gennaio al Palasport Luca Manchia. La manifestazione anticipa Alghero Kombat spring Edition di Aprile dove tra ring e tatami ci sarà spazio alle spettacolari gare di contatto pieno e Muay Thai



ALGHERO - Torna la grande kickboxing ad Alghero con la quarta edizione di Alghero Kombat 2025. La manifestazione, targata Federkombat, si presenta col sottotitolo "Winter Edition 2025", vedrà la partecipazione di oltre 15 società specializzate nella disciplina da combattimento provenienti da tutta la Sardegna, incroceranno i guantoni in vista dei finali Nazionali di aprile. I tatami allestiti per l' occasione faranno da cornice a una marea colorata di piccoli fighter, molti dei quali pernotteranno ad Alghero per l' occasione. La manifestazione anticipa Alghero Kombat spring Edition di Aprile dove tra ring e tatami ci sarà spazio alle spettacolari gare di contatto pieno e Muay Thai. L'evento si terrà domenica 19 gennaio al Palasport Luca Manchia di via Grandi, con accesso gratuito previsto al pubblico dalle 10:30, a seguire saluti e inizio ufficiale delle gare.