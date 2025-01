Cor 14:14 Sassari: nuova piazza in centro città Via al progetto per la creazione di isole pedonali nel centro cittadino di Sassari: l’aiuola tra via Brigata Sassari e via Enrico Costa diventerà una nuova piazza



SASSARI - Via alla graduale, ragionata e condivisa realizzazione di isole pedonali nelle aree del centro urbano più adatte, per favorire la riqualificazione degli spazi pubblici e agevolare le attività commerciali circostanti. È l’ambizioso progetto, fissato nel Documento unico di programmazione e già annunciato dal sindaco Giuseppe Mascia sin dal suo insediamento, attraverso cui l’attuale amministrazione comunale intende investire con l’obiettivo di sostenere il rilancio socio-economico della città medievale e di quella ottocentesca. Il primo concreto passo in questa direzione è stato compiuto dalla giunta comunale – su proposta dell’assessore alle Infrastrutture delle mobilità e Traffico, Massimo Rizzu – con la delibera che stabilisce la realizzazione di una piazza pedonale tra via Brigata Sassari e via Enrico Costa. Dando seguito a una previsione dell’amministrazione precedente, l’esecutivo nel corso dell’ultima seduta ha istituito l’area pedonale e ha dato mandato agli uffici competenti di completare il processo avviato con la pedonalizzazione di via Torre Tonda, progetto su cui Palazzo Ducale ha investito 1 milione e 113mila euro complessivi. Il prossimo atto sarà l’ordinanza di chiusura al traffico dell’area pedonalizzata, a eccezione del carico/scarico merci e del transito dei mezzi di soccorso o autorizzati.



Dalla scelta dei materiali al nuovo sistema di illuminazione, la riqualificazione di quell’area sino a trasformarla in un “salottino” avverrà attraverso soluzioni architettoniche in grado di renderla più fruibile e di valorizzarla pienamente. Oltre al contingentamento degli accessi per i mezzi, la piazza sarà resa più funzionale e sicura grazie all’azzeramento dei dislivelli esistenti, l’eliminazione delle barriere architettoniche e il rifacimento completo della pavimentazione su un unico livello in materiale lapideo, in continuità con via Torre Tonda e in coerenza al contesto urbano circostante. Cambieranno gli elementi di arredo di quello che oggi è uno spartitraffico e che invece sarà dotato di sedute, cestini per i rifiuti e dissuasori. Sarà conservata e implementata la presenza dell’oasi verde esistente, sarà completata la rete dei sottoservizi idrici e del sistema di raccolta delle acque piovane e saranno valutate le eventuali implementazioni di ulteriori sottoservizi. Il miglioramento del sistema di illuminazione prevede l’efficientamento energetico delle lampade esistenti e la sostituzione dell’illuminazione privata con una più adatta al contesto urbano. Saranno infine stilate delle linee guida per la razionalizzazione e la regolamentazione dell’occupazione del suolo pubblico per i dehors destinati alle attività di ristorazione all’aperto.



«Come abbiamo già detto a proposito dei progetti finalizzati a sostenere la mobilità ciclabile, certi cambiamenti devono essere graduali e devono favorire la fruibilità e la vitalità della nostra città, e per questo devono essere il frutto di percorsi di condivisione con commercianti, residenti e altri portatori di interessi collettivi», afferma il sindaco di Sassari. «Per fare in modo che la comunità si riappropri di spazi, occorre che piazza, slarghi, vie e interi isolati acquisiscano una funzione precisa, anche diversa da quella avuta in passato e che con il tempo è andata perduta», aggiunge Mascia, secondo il quale «una città a misura di pedoni, di bici e di carrozzine è una città a misura di tutte e di tutti, più vivibile, senza barriere, inclusiva e stimolante». Per l’assessore Massimo Rizzu, «la piazza diventerà un luogo di ritrovo e di aggregazione, trasformando quello che ora è un semplice luogo di passaggio e favorendo la socialità, condizione essenziale per proseguire verso l’obiettivo della rigenerazione sociale, economica e urbana della città, iniziando dal centro e da Sassari vecchia per poi coinvolgere anche altri quartieri che potenzialmente hanno questa stessa vocazione».